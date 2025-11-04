Con la llegada del calor y el recambio de temporada, las principales cadenas de supermercados lanzaron una liquidación anticipada de invierno que está revolucionando las búsquedas online.

Tanto ChangoMás, Jumbo como Coto ofrecen camperas y buzos con rebajas de hasta el 58%, precios desde $ 24.999 y la posibilidad de pagar en 3 cuotas sin interés con Visa o MasterCard.

La estrategia busca liberar stock antes del verano, pero para los consumidores representa una oportunidad ideal para anticipar compras a precios bajos antes de que suban los valores de la nueva temporada.

Descuentos en ChangoMás: camperas con hasta 58% OFF

La cadena ChangoMás encabeza la lista de descuentos con prendas de abrigo desde $ 24.999, en modelos femeninos y juveniles.

Las opciones más buscadas incluyen camperas livianas con capucha o cuello alto, ideales para el entretiempo o viajes al sur.

Algunos destacados:

Campera de mujer H&G corta LW con capucha Almond: $ 24.999 (antes $59.999) – 58% OFF – 3 cuotas sin interés.

Campera corta con cuello Mock Ecru: $ 24.999 (antes $ 59.999) – 58% OFF.

Campera corta con capucha Rose: $ 24.999 (antes $ 59.999) – 58% OFF.

Buzo de nena HG Frisa: $ 6.369 (antes $ 9.099) – 30% OFF.

Buzo polar con cierre HG: $ 14.999 (antes $ 29.999) – 50% OFF.

Todos los productos se pueden conseguir online y en locales seleccionados, con envío a todo el país.

Coto se suma con rebajas de hasta el 40% en buzos y camperas

La cadena Coto también lanzó su campaña de liquidación, con prendas de abrigo para todas las edades.

Las rebajas llegan al 40%, con opciones que combinan calidad, diseño y financiación sin interés.

Entre los productos destacados:

Buzo clásico con capucha rosa (Talle 4): $ 8.999 (antes $ 14.999) – 40% OFF.

Buzo Arizona Beige: $11.399 (antes $ 18.999) – 40% OFF.

Buzo crop verde XXL: $ 23.999 (antes $ 39.999) – 40% OFF.

Buzo con capucha estampado Cartel Natural: $ 15.599 (antes $ 25.999) – 40% OFF.

Además, todos los modelos incluyen la opción de 3 cuotas sin interés, lo que amplía la accesibilidad en plena temporada de descuentos.

Jumbo: rebajas del 30% en moda urbana y deportiva

Por su parte, Jumbo lanzó su campaña de moda con rebajas de hasta 30% en prendas seleccionadas, enfocadas en un estilo más urbano y versátil, con opciones para mujeres, niños y bebés.

Entre las ofertas más destacadas:

Buzo de mujer estampado URB: $ 23.099 (antes $ 32.999) – 30% OFF.

Conjunto de bebé buzo y pantalón floral: $ 20.999 (antes $ 29.999) – 30% OFF.

Buzo mujer con logo estampado: $ 24.499 (antes $ 34.999) – 30% OFF.

Buzo Cap City Beige (XS a XXL): $ 27.999 (antes $ 39.999) – 30% OFF.

Todas las prendas también pueden pagarse en 3 cuotas sin interés, lo que las convierte en una buena opción para adelantar regalos o renovar el guardarropa sin gastar de más.