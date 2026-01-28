El impuesto a las patentes volvió a subir en la Ciudad de Buenos Aires y el impacto ya se siente en los bolsillos de miles de automovilistas.

En los últimos días comenzaron a reflejarse fuertes aumentos en las boletas, con casos que superan ampliamente la inflación anual y afectan sobre todo a los autos más antiguos, que pasaron a tributar valores mucho más altos que en 2025.

El incremento no responde a una suba directa de las alícuotas, sino a un cambio en el esquema de cálculo que modificó de manera significativa la valuación fiscal de los vehículos.

Por qué aumentaron las patentes en 2026

La clave del aumento está en una decisión tomada por el Gobierno porteño al aprobar el Presupuesto: este año no se estableció un tope de actualización vinculado a la inflación, como ocurría en ejercicios anteriores.

Aumentan las patentes: por decisión del Gobierno, desde ahora los autos viejos deberán pagar más, ¿en cuánto queda? Fuente: Archivo

Desde ahora, la Ciudad toma como referencia los precios de mercado publicados por ACARA, en lugar de los valores de la DNRPA. El objetivo oficial fue corregir distorsiones y desactualizaciones, pero el efecto inmediato fue que muchos autos duplicaron su valuación fiscal, especialmente los modelos más viejos.

Al subir el valor, los vehículos pasan a tramos más altos de la escala y terminan pagando más patente, aun con la misma alícuota nominal.

Cómo queda la escala de patentes y cuánto se paga

El impuesto se calcula según la valuación del vehículo a octubre de 2025 y se paga en cuotas bimestrales fijas durante todo el año, sin ajustes posteriores. La alícuota efectiva promedio del padrón es del 3,5%, ya que la mayoría de los autos se concentra en los tramos más bajos.

Las categorías vigentes son:

Hasta $7.457.804 : 1,6%

Hasta $17.155.000 : 2,5%

Hasta $26.850.000 : 3,2%

Hasta $36.550.000 : 3,7%

Hasta $50.350.000 : 4,1%

Hasta $73.100.000 : 4,8%

Más de $73.100.000: 6%

A estos valores se suma un 10% adicional correspondiente a la Ley 23.514, destinado al Fondo para la ampliación de la red de subterráneos.

A quiénes afecta el aumento de patentes y cuántos autos pagan más

De acuerdo con información oficial de la Administración General de Ingresos Públicos (AGIP), la mayoría de los autos no verá cambios en el monto a pagar, mientras que solo una parte del padrón registrará subas significativas.

Un 16% de los vehículos abonará menos que el año pasado, ya que el cambio en la valuación los hizo descender a un tramo inferior de la escala. En tanto, el 68% mantendrá el mismo nivel de impuesto, sin variaciones respecto de 2025.

Asimismo, el 16% restante, integrado por autos que, tras la actualización de valores, pasaron a categorías más altas y deberán afrontar aumentos que en algunos casos resultan muy elevados.

En términos absolutos, esto representa más de 170 mil vehículos que subieron de tramo, mientras que el resto bajó o se mantuvo sin modificaciones en el impuesto.