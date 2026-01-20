La Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires volvió a aumentar durante enero de 2026, por lo que significa un impacto importante a cada conductor. De esta manera, el monto rozará los $ 100.000 hacer el trámite.

Vale destacar que es un documento obligatorio que todos los autos y motos deben tener para transitar por la vía pública. De esta manera, las autoridades chequean el correcto funcionamiento de los vehículos y así evitar cualquier accidente.

Se despide la VTV: ya no será necesario que los conductores realicen la verificación técnica si poseen alguno de estos autos (foto: archivo).

¿Por qué aumenta la VTV en Buenos Aires?

El incremento fue dispuesto por el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires mediante resolución, y responde al último acuerdo paritario entre la Cámara Argentina de Verificadores de Automotores (CAVEA) y el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina (SMATA).

El ajuste se vincula directamente a la evolución salarial del personal de las plantas verificadoras (representa el 7% del salario de un operario categoría 1). Este es el último aumento tras los ajustes escalonados de 2024 y julio 2025.

¿Cuánto cuesta la VTV en Buenos Aires a partir de ahora?

Todas las tarifas aumentaron un 21,8% a comparación con los valores anteriores. Estos incluyen IVA y aplican para la renovación o verificación periódica:

Motos: $ 38.801

Vehículos particulares hasta 2.500 kg (autos, camionetas livianas): $ 97.057,65

Vehículos de más de 2.500 kg (camiones, utilitarios pesados): $ 174.604

Remolques, semirremolques y acoplados hasta 2.500 kg: $ 58.201

Remolques, semirremolques y acoplados de más de 2.500 kg: $ 87.302.

¿Qué pasa si no actualizo la VTV?

Circular sin la VTV vigente es una falta grave según la normativa provincial (Decreto 532/09 y Ley Nacional de Tránsito). Las sanciones son severas y pueden incluir: