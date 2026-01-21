La Verificación Técnica Vehicular es un trámite obligatorio que todos los autos deben pasar para garantizar que estén en óptimas condiciones de circular. En la VTV, los técnicos analizan el funcionamiento de los vehículos y determinan si alguna pieza debe ser reemplazada para evitar siniestros viales.

Qué autos que quedan exentos de pasar la VTV

Desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informaron que un grupo de conductores no deberán hacerla. Según informa su página web, no deben pasar la revisión:

Vehículos cero kilómetros hasta cumplir 4 años desde su patentamiento o antes de que registren 64.000 kilómetros recorridos

Motos cero kilómetros antes del cuarto año de antigüedad

Los autos y motos cuyas antigüedades se encuentren entre los 4 años y menores a 7 años y con menos de 84.000 kilómetros que deban renovar su verificación, la vigencia de su próxima verificación será de hasta 2 años. Pasados los 7 años y 84.000 kilómetros, la vigencia es de un solo año.

Cuánto cuesta la VTV en CABA

Los precios del trámite quedaron de la siguiente forma:

Autos : $ 63.453,61

Motocicletas: $ 23.858,78

Cuáles son los requisitos para pasar la Verificación Técnica Vehicular en CABA

Los conductores que deban tramitar la VTV necesitan tener a mano una serie de documentos y sacar el turno en la página oficial de Gobierno de la Ciudad.

DNI vigente

Licencia de conducir al día

Seguro del vehículo al día

Constancia de pago correspondiente a la solicitud del turno

Presentar la cédula verde del automotor o moto

Título de propiedad del auto o moto

Vehículos con GNC deben tener la oblea actualizada y cumplir con la reglamentación adecuada

¿Quiénes no pagan la VTV?