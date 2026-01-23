VTV gratis en febrero: desde ahora, estas personas podrán hacer la Verificación Técnica sin pagar Fuente: Archivo

Durante febrero, un grupo específico de conductores podrá realizar la Verificación Técnica Vehicular sin abonar el trámite.

La medida alcanza a personas que cumplen determinados requisitos y busca aliviar el gasto que representa mantener el vehículo en regla dentro de la Ciudad de Buenos Aires.

La VTV es obligatoria y controla el estado general del auto para garantizar la seguridad vial. Sin embargo, existen exenciones vigentes que permiten acceder al control sin costo, siempre que se cumplan las condiciones y se presente la documentación correspondiente.

Quiénes pueden hacer la VTV gratis en febrero de 2026

La exención de pago de la VTV no es automática para todos los conductores, ya que está dirigida a sectores puntuales que cumplen con requisitos de edad, ingresos o condición de discapacidad.

Los grupos alcanzados por el beneficio son:

Jubilados, pensionados y personas mayores de 65 años que sean titulares del vehículo y perciban hasta dos haberes mínimos jubilatorios.

Personas con discapacidad que sean titulares del vehículo.

Personas con discapacidad que no sean titulares del vehículo, como padres, tutores, descendientes, cónyuges o convivientes.

En todos los casos, el trámite debe realizarse de manera previa para obtener la autorización que permite acceder a la VTV sin pagar.

Qué documentación se necesita para pedir la exención

Para gestionar la VTV gratuita es necesario reunir una serie de documentos y datos del vehículo.

En el caso de jubilados, pensionados y mayores de 65 años se solicita:

Copia de la cédula verde del vehículo

Título del automotor

Copia del DNI del titular

Comprobante de haberes

Kilometraje actual del vehículo

Fecha de nacimiento del titular

CUIT o CUIL del titular

Para personas con discapacidad titulares del vehículo se requiere:

Copia de la cédula verde

Título del vehículo

Copia del DNI

Copia del Certificado Único de Discapacidad

Kilometraje del vehículo

Fecha de nacimiento del titular

CUIT o CUIL

Cómo se solicita la exención de pago de la VTV

El trámite para tener la exención de pago de la Verificación Técnica Vehicular se realiza de forma online a través del sitio oficial del Gobierno de la Ciudad y se deben cargar los datos del vehículo y de la persona de contacto, seleccionar el motivo de la exención y adjuntar la documentación respaldatoria.

Una vez enviada la solicitud, el sistema informa el resultado y, en caso de ser aprobada, la persona podrá sacar turno y realizar la VTV sin costo alguno.

Qué controla la Verificación Técnica Vehicular

La VTV evalúa distintos aspectos mecánicos y de seguridad del vehículo para asegurar que el auto se encuentre en condiciones adecuadas para circular.

Entre los puntos que se revisan se encuentran:

Emisión de gases y ruidos

Sistema de frenos y suspensión

Dirección y tren delantero

Estado del chasis, neumáticos y llantas

Funcionamiento de luces

Elementos de seguridad y emergencia

Documentación del vehículo

Si el vehículo no aprueba, el conductor cuenta con un plazo de 60 días hábiles para realizar las reparaciones y volver a verificar sin costo. Pasado ese tiempo, se deberá abonar la factura completa.