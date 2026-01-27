Patentes más baratas: tras la decisión del Gobierno, ¿quiénes pagarían menos en 2026?

Automovilistas de la Ciudad de Buenos Aires comenzaron el año con una sorpresa desagradable: aumentos superiores al 100% en las boletas del impuesto automotor correspondiente a 2026.

Los casos se viralizaron en redes sociales y generaron reclamos masivos ante la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), que debió salir a dar explicaciones oficiales.

Entre los casos más llamativos que circularon en plataformas digitales figuran:

Un Chevrolet Prisma 2016 que pasó de pagar $ 34.000 en diciembre a $ 64.000 en enero (incremento del 88%).

Un Chevrolet Onix 2016 que saltó de $ 20.000 a $ 60.000 en un mes (aumento del 200%).

Un Kia Picanto que pasó de $ 7000 a $ 43000 entre diciembre y enero (incremento del 514%).

Patentes 2026: el cambio de tabla que explica los aumentos

Consultada por la situación, la AGIP aclaró que no hubo un aumento de la alícuota —que se mantiene según el esquema progresivo aprobado en diciembre de 2024—, sino una actualización de la valuación fiscal de ciertos modelos, especialmente vehículos de mayor antigüedad cuyos valores estaban “totalmente desactualizados”.

El origen del problema radica en un cambio de criterio técnico. Hasta diciembre de 2025, la Ciudad de Buenos Aires utilizaba como referencia la tabla de valuaciones elaborada por la Dirección Nacional de la Propiedad del Automotor (DNRPA), organismo nacional dependiente del Ministerio de Justicia. Sin embargo, esta tabla llevaba varios meses sin actualizarse, lo que generaba distorsiones en los valores fiscales.

Ante esta situación, AGIP decidió migrar a la tabla que publica mensualmente la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), que refleja con mayor precisión los valores de mercado de vehículos usados.

¿Cuántos contribuyentes fueron afectados?

Según datos oficiales de AGIP, el impacto del cambio de valuación se distribuyó de la siguiente manera:

16% de los automotores bajaron su valuación y pagarán menos patente en 2026 respecto a 2025

16% experimentó incrementos significativos en su valuación fiscal, lo que explica los aumentos abruptos

68% no registró cambios sustanciales y pagará valores similares a los del año anterior

“En esa actualización, la mayoría de los modelos no tienen cambios de valuación importantes, pero algunos sí, y ahí surgen las diferencias”, explicaron desde el organismo porteño.

La polémica con los autos híbridos: ¿se perdió la exención?

Otro frente de conflicto se abrió con los propietarios de vehículos híbridos, quienes esperaban beneficiarse de la exención del impuesto automotor aprobada a fines de 2024.

Cómo funciona la exención para híbridos en CABA

El régimen establecido en diciembre de 2024 contempla:

Vehículos 100% eléctricos: exención total y permanente del impuesto automotor.

Vehículos híbridos con valuación fiscal menor a $60 millones: exención por dos años .

Vehículos híbridos con valuación fiscal superior a $60 millones: exención por un año .

A partir del tercer o segundo año (según corresponda), pago progresivo hasta alcanzar el 100% del tributo en el sexto año.

El caso del Toyota Corolla Cross: de exento a tributar en un mes

El modelo más emblemático de este conflicto es el Toyota Corolla Cross híbrido, el vehículo de esta tecnología más vendido en Argentina durante 2025. Su caso ilustra la problemática:

Diciembre 2024: precio de venta $ 41.899.000 → quedaba bajo la exención de dos años.

Enero 2025: precio actualizado a $ 43.072.000 → seguía bajo la exención de dos años.

Enero 2026: con el cambio de tabla de ACARA, su valuación fiscal saltó a $ 62.607.000.

Aunque AGIP actualizó el umbral de exención de $60 millones a $ 91.500.000 para adaptarlo a la inflación, el problema surgió porque el cambio en la metodología de valuación modificó retroactivamente la categorización de muchos vehículos que habían adquirido el beneficio bajo el sistema anterior.

En la práctica, algunos propietarios que compraron sus híbridos esperando no tributar durante dos años recibieron en enero la notificación de que deben pagar patente desde 2026, perdiendo el segundo año de gracia.

Reclamos y posible revisión

Los contribuyentes afectados argumentan que el cambio de tabla de referencia alteró las condiciones bajo las cuales adquirieron sus vehículos, y que no corresponde aplicar retroactivamente un criterio que modifica beneficios ya otorgados.

Según pudo confirmar esta redacción, AGIP tomó nota de los reclamos y estaría evaluando la situación, aunque hasta el momento no se anunció ninguna medida correctiva oficial.

De todos modos, el organismo recuerda que los vehículos híbridos siguen contando con beneficios impositivos progresivos durante los primeros cinco años: a partir de la finalización de la exención, el pago del impuesto aumenta gradualmente hasta alcanzar el 100% recién en el sexto año de uso.

El nuevo esquema de alícuotas en CABA

El cambio de valuaciones se enmarca en la reforma del impuesto automotor porteño aprobada en diciembre de 2024, que reemplazó el sistema de alícuotas fijas por categorías con uno de alícuotas progresivas.

El esquema anterior generaba situaciones injustas: un vehículo valuado en $ 49.999.999 tributaba una alícuota significativamente menor que otro de $ 50.000.001, a pesar de tener valores prácticamente idénticos.

Con el nuevo sistema, la alícuota aumenta gradualmente según la valuación fiscal del vehículo, eliminando los “saltos” abruptos entre categorías y haciendo el tributo más equitativo.

Sin embargo, la implementación simultánea del cambio de alícuotas y del cambio en la tabla de valuación generó efectos no anticipados que están siendo cuestionados por los contribuyentes afectados.