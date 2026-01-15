La Ciudad de Buenos Aires aprobó una nueva medida que beneficia directamente a un grupo de conductores que no deberán pagar el impuesto automotor.

Así lo confirmaron a través del artículo 433 después de sancionar la Ley Fiscal 2026, lo cual representa una ventaja económica. Sin embargo, es necesario cumplir con ciertos requisitos para acceder al beneficio.

¿Qué personas no pagarán el impuesto automotor?

El beneficio está dirigido para concesionarios y vendedores profesionales, quienes no deberán abonar patente por un plazo de hasta 180 días. En ese sentido, deben estar registrados ante Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios a través de la solicitud tipo 17.

A su vez, tendrán que cumplir las condiciones necesarias que establece la normativa que regula el Registro de Propiedad Automotor, bajo el Decreto-Ley N.º 6.582/58, ratificado posteriormente por la Ley N.º 14.467.

La exención comienza a regir desde el instante en que el comerciante adquiere el vehículo y se mantiene activa hasta su reventa, siempre respetando el plazo establecido.

¿Qué otros grupos no tienen que pagar el impuesto automotor?

Hay otros grupos de porteños que también pueden acceder a la exención del pago del impuesto automotor, según indica la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP). Estas personas son:

Personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente que residan en CABA y sean titulares registrales del vehículo o tengan guarda, tutela o tenencia legal.

Vehículos destinados exclusivamente al transporte de personas con discapacidad, ya sea de uso personal o institucional.

¿Cómo obtener hasta un 20% de descuento en el impuesto automotor?

Para quienes no están exentos del pago del impuesto automotor, sí podrán acceder a un descuento de hasta un 20% en este tributo. Para tener este beneficio deberán pagar con la billetera virtual de Buepp.

Lo único que deben hacer es escanear el código QR de la boleta de la patente y abonar con el dinero en cuenta. El tope de reintegro es de $ 10.000 por cliente cada mes.