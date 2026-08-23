Desde hace varios años, existe un proyecto que propone que los pasajeros de determinados vuelos viajen en los aviones de una forma atípica.

Algunas aerolíneas de bajo costo europeas analizan incorporar una alternativa que permitiría a los pasajeros viajar apoyados en una estructura similar a un asiento de bicicleta.

La propuesta busca reducir costos y aprovechar mejor el espacio disponible dentro de la cabina. Según el diseño, los pasajeros permanecerían semi sentados y con el cuerpo inclinado, en lugar de ocupar un asiento tradicional.

La principal atracción sería el precio. Estas plazas podrían comercializarse por entre una y cinco libras, una tarifa especialmente pensada para trayectos de corta duración.

Skyrider 2.0: cómo es el asiento que permite viajar casi de pie

El concepto se conoce como Skyrider 2.0 y fue desarrollado por la compañía italiana Aviointeriors. El diseño fue presentado en 2018 como una alternativa destinada principalmente a vuelos de menos de dos horas.

A diferencia de una butaca convencional, la estructura funciona como una especie de apoyo elevado para el pasajero. La persona no permanece completamente sentada, sino que adopta una posición más erguida y utiliza el dispositivo para sostener parte de su peso durante el trayecto.

Aeolíneas, avión, asientos de pie. X @CapLaloVargas

Uno de los objetivos del proyecto es aprovechar mejor el espacio de la cabina. Al tratarse de una estructura más liviana y compacta que un asiento tradicional, permitiría colocar las filas a menor distancia y, de acuerdo con las estimaciones de su fabricante, incrementar la cantidad de pasajeros que puede transportar un avión.

La propuesta apunta especialmente al segmento de vuelos económicos y de corta duración, donde las compañías buscan reducir costos y ofrecer tarifas cada vez más competitivas.

¿Cuándo podrían empezar a utilizarse estos asientos?

Por el momento, no existe una fecha confirmada para que las aerolíneas comiencen a ofrecer esta modalidad de manera comercial. El diseño fue presentado hace varios años y despertó interés dentro de la industria, aunque su incorporación depende de las aprobaciones correspondientes y de que las compañías decidan implementarlo.

¿Cuándo podrían empezar a utilizarse estos asientos? X @CapLaloVargas

La idea generó particular interés entre las aerolíneas low cost, debido a que una mayor cantidad de pasajeros por vuelo podría contribuir a reducir el costo por pasajero y permitir tarifas más económicas.

Qué precio se había planteado para este tipo de pasajes

Uno de los aspectos que más llamó la atención del proyecto es el posible precio. Michael O’Leary, CEO de Ryanair, había expresado años atrás su interés en una alternativa de este tipo y planteó la posibilidad de incorporar varias filas de estos dispositivos en determinados vuelos.

En ese escenario, las cifras comentadas iban de 1 a 5 libras. Hoy en día, no existe actualmente un pasaje comercial con ese precio.

La eventual llegada de este sistema dependerá de las decisiones de cada aerolínea y de las regulaciones de seguridad aplicables. Por ahora, el Skyrider 2.0 sigue siendo una de las propuestas más llamativas de la industria para transformar la experiencia de viajar en avión y abaratar los vuelos de corta distancia.