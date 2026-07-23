Zapatero rompe el silencio y niega haber mediado en el rescate: "Nunca hablé con el Gobierno ni con la SEPI".

El expresidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero ha reiterado este jueves su inocencia en el caso Plus Ultra y ha asegurado que nunca realizó gestiones para favorecer el rescate de la aerolínea. En su primera entrevista pública tras declarar el pasado 17 de junio ante el juez de la Audiencia Nacional que le investiga, rechazó todas las acusaciones relacionadas con un supuesto tráfico de influencias.

Durante su intervención en TVE, Zapatero también respondió a las investigaciones sobre las joyas halladas en la caja fuerte de su despacho y negó haber promovido la creación de una sociedad offshore en Dubái. Paralelamente, el PSOE expresó públicamente su respaldo al exmandatario y reclamó que se respete la presunción de inocencia mientras continúa el procedimiento judicial.

Zapatero rechaza cualquier mediación en el rescate de Plus Ultra

Zapatero afirmó que tuvo un “nulo papel” en la concesión de la ayuda pública a Plus Ultra y sostuvo que nunca mantuvo conversaciones con miembros del Gobierno ni de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) sobre el rescate de la compañía.

“ Nadie va a poder decir que hice ninguna sola influencia, ni siquiera que hablé con nadie, ni de la SEPI ni del Gobierno para el rescate de Plus Ultra ”, ha insistido el expresidente, quien ha defendido que siempre desarrolló su actividad profesional dentro de la legalidad.

También rechazó las declaraciones de Julio Martínez Martínez, quien aseguró que el expresidente participó en la gestión del préstamo y que habría percibido una comisión del 1% por esa mediación. Zapatero evitó valorar la estrategia de defensa de su amigo y reiteró que nunca supo que la aerolínea iba a ser rescatada.

Asimismo, defendió su labor como consultor para la empresa Análisis Relevante, cuyos ingresos, explicó, fueron declarados en el IRPF, y negó haber desviado fondos a sus hijas, también investigadas en la causa: “Mis hijas han hecho su trabajo”.

Zapatero dice que no habló con nadie del Gobierno o la SEPI sobre el rescate de Plus Ultra. Prensa Plus Ultra

Las joyas y la investigación por presunto contrabando

Sobre las joyas encontradas en la caja fuerte de su despacho, valoradas en 1,3 millones de euros, Zapatero aseguró que fueron un “regalo de cortesía personal” recibido hace años de un país cuya identidad no quiso revelar. El expresidente afirmó que “en absoluto hay intención de defraudar” y confió en demostrarlo ante la justicia. Además, sostuvo que las piezas no tenían finalidad patrimonial ni uso alguno y que desconocía su valor económico.

Respecto a la tasación incorporada a la investigación, explicó que será sometida “a contradicción” mediante un nuevo informe pericial. Preguntado sobre si fue un error aceptar esos obsequios, respondió: “como tantas cosas pasan en la vida, cuando la historia sucede y repasas, pues evidentemente, seguramente, hubiera tomado otra decisión en ese momento”. Añadió que no puede devolverlas porque fueron incautadas y que actualmente le producen “una alergia profunda”.

Niega la creación de una sociedad offshore y denuncia filtraciones

Zapatero calificó de “invención absoluta” las informaciones que apuntan a que habría dado instrucciones para crear una sociedad offshore durante una comida. “ Es que no hablo de una sociedad ‘offshore’ en mi vida, ni con Julio Martínez ni con nadie. La comida sí debió de existir, obviamente, porque además la tiene registrada Gertrudis Alcázar y nada más, pero lo otro me parece una inferencia y una deducción insólita ”, afirmó.

El expresidente también defendió a Gertrudis Alcázar, investigada en la causa, a quien describió como una trabajadora ejemplar, leal e incapaz de cometer los delitos que se le atribuyen. Además, denunció que la incorporación y posterior filtración de sus agendas personales y conversaciones privadas con su secretaria vulneró su derecho a la intimidad y a la privacidad.

Zapatero reconoció que la investigación está siendo “muy duro” para toda su familia, aunque aseguró que permanecen unidos y convencidos de haber desarrollado una actividad “absolutamente lícita”. También agradeció el apoyo recibido por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del PSOE, y pidió al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que respete la presunción de inocencia: “Hasta que no haya sentencia firme, aquí no delinque nadie”.

Zapatero dice que no habló con nadie del Gobierno o la SEPI sobre el rescate de Plus Ultra. EFE

El PSOE reafirma su respaldo y pide respetar la presunción de inocencia

Tras la entrevista, el PSOE difundió un comunicado en el que reiteró su apoyo a José Luis Rodríguez Zapatero y defendió que el expresidente ha ofrecido “explicaciones públicas” para reafirmar “su inocencia”. El partido aseguró que mantiene “exactamente la misma posición que ha defendido desde el primer día”: “Respeto absoluto al procedimiento judicial y defensa de la presunción de inocencia”.

Asimismo, respaldó la decisión de Zapatero de intervenir públicamente para completar las explicaciones prestadas ante el juez instructor y expresó su preocupación por la filtración de “varios años” de sus agendas personales, al considerar que incluyen información privada ajena al objeto de la investigación.

Los socialistas advirtieron de que estas filtraciones “vulneran derechos fundamentales, alimentan juicios paralelos y nada tienen que ver con una investigación desarrollada con las garantías propias de un Estado de derecho”. En la misma línea, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, recordó que corresponde a quien acusa demostrar los hechos y no a quien se defiende, y pidió respetar que Zapatero amplíe sus explicaciones sobre las joyas ante el juez.