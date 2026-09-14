La nueva oferta conectará al país con Orlando, uno de los principales destinos turísticos de Estados Unidos.

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Frontier Airlines comenzará a operar vuelos directos entre Colombia y Estados Unidos en diciembre de 2026, con conexiones desde Bogotá, Medellín y Cartagena hacia Orlando . La llegada de la aerolínea de bajo costo sumará inicialmente 14 frecuencias semanales y marcará su primera operación en Suramérica.

El anuncio contempla una expansión posterior: desde marzo de 2027, la ruta entre Bogotá y Orlando pasará a operar todos los días, por lo que la oferta llegará a 15 frecuencias semanales. El inicio de los vuelos, de todos modos, está sujeto a las aprobaciones gubernamentales correspondientes.

La nueva operación permitirá ampliar las alternativas para los viajeros colombianos que buscan llegar a Estados Unidos y, además, utilizar Orlando como punto de conexión hacia otros destinos del Caribe.

¿Cuándo comenzará a operar Frontier Airlines en Colombia?

Frontier Airlines tiene previsto iniciar sus vuelos en Colombia en diciembre de 2026. La aerolínea estadounidense comenzará con tres rutas directas hacia Orlando, sujetas a las autorizaciones necesarias para poner en marcha el servicio.

La operación inicial contempla conexiones desde:

Bogotá hacia Orlando.

Medellín hacia Orlando.

Cartagena hacia Orlando.

La compañía todavía deberá avanzar con los procedimientos correspondientes antes de que los vuelos puedan comenzar a operar comercialmente.

¿Cuáles son las nuevas rutas de Frontier Airlines entre Colombia y Estados Unidos?

Las nuevas rutas conectarán tres ciudades colombianas con el Aeropuerto Internacional de Orlando, en Florida. Se trata de una apuesta por destinos con una importante demanda turística y empresarial.

La propuesta inicial incluye vuelos directos entre Orlando y Bogotá, Medellín y Cartagena. De esta manera, los viajeros podrán contar con una nueva alternativa para llegar a Estados Unidos sin tener que recurrir a otras conexiones aéreas.

La incorporación de estas rutas también representa un cambio relevante para Frontier, que ingresará por primera vez al mercado suramericano .

¿Cuántas frecuencias semanales tendrá Frontier Airlines hacia Orlando?

En su primera etapa, Frontier Airlines ofrecerá 14 frecuencias semanales entre Colombia y Orlando. La programación contempla vuelos desde Bogotá, Medellín y Cartagena, con sus respectivos trayectos de regreso.

A partir de marzo de 2027, la aerolínea aumentará la oferta a 15 frecuencias semanales, cuando la ruta entre Bogotá y Orlando pase a operar diariamente.

El crecimiento de la programación permitirá reforzar la conexión entre Colombia y Estados Unidos, especialmente para quienes buscan opciones de bajo costo para viajar a Florida.

¿Qué aviones utilizará Frontier Airlines en sus vuelos a Colombia?

Frontier Airlines es una aerolínea estadounidense de bajo costo que opera con aeronaves de la familia Airbus A320 y A321. Estos modelos forman parte de su flota y son utilizados para sus rutas nacionales e internacionales.

La compañía desarrolla su operación bajo un esquema de tarifas que parte de un precio base. Algunos servicios, como la selección de silla o el transporte de equipaje, pueden tener costos adicionales según la tarifa elegida por el pasajero.

¿Qué destinos se podrán conectar desde Orlando con Frontier Airlines?

Además de facilitar los viajes entre Colombia y Estados Unidos, la llegada de Frontier permitirá que los pasajeros utilicen Orlando como punto de conexión hacia otros destinos del Caribe.

Según la aerolínea, desde ese aeropuerto los viajeros pueden conectar con más de 50 destinos en la región. Esto amplía las posibilidades de quienes buscan continuar su recorrido después de llegar a Florida.