La interrupción del servicio se ejecutará durante un fin de semana largo. (Foto: Trenes Argentinos)

Los pasajeros de la línea de tren Mitre deberán tener en cuenta una modificación importante durante el próximo fin de semana largo. Uno de sus ramales quedará completamente interrumpido durante tres días por trabajos de renovación y mantenimiento.

El operativo comenzará el sábado 15 de agosto y se extenderá hasta el lunes 17, mientras que otros dos recorridos tendrán un servicio limitado, según confirmaron desde Trenes Argentinos. La medida permitirá concentrar obras que requieren varias horas de trabajo continuo.

Línea Mitre: qué ramal estará cerrado durante tres días

El ramal Tigre permanecerá sin servicio entre el sábado 15 y el lunes 17 de agosto . Los trabajos se realizarán en distintos puntos de la traza y forman parte del plan de renovación de infraestructura ferroviaria.

El ramal Tigre permanecerá sin servicio entre el sábado 15 y el lunes 17 de agosto. (Fuente: Trenes Argentinos)

Durante esos tres días, quienes habitualmente utilizan este recorrido deberán optar por otras alternativas de transporte, ya que no habrá circulación de trenes en el ramal .

Las principales obras previstas incluyen:

Vicente López : intervención de puentes y alcantarillas.

Entre avenida Dorrego y Lisandro de la Torre : reemplazo del tercer riel eléctrico por uno de aluminio.

San Fernando: reemplazo de un aparato de vía.

El corte durante el fin de semana largo permitirá aprovechar una ventana de trabajo más extensa y avanzar con tareas que no pueden realizarse durante las habituales intervenciones nocturnas.

¿Qué pasará con los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre?

Los otros dos ramales de la línea Mitre también tendrán modificaciones durante el fin de semana largo. José León Suárez y Bartolomé Mitre circularán con un recorrido reducido .

El esquema previsto será el siguiente:

Ramal José León Suárez: funcionará entre Belgrano R y José León Suárez.

Ramal Bartolomé Mitre: funcionará entre Belgrano R y Bartolomé Mitre.

Ramal Tigre: permanecerá completamente interrumpido entre el sábado 15 y el lunes 17.

Por esta razón, los servicios de José León Suárez y Bartolomé Mitre no llegarán hasta Retiro durante esos tres días.

¿Por qué realizan las obras en el ramal Tigre?

Las intervenciones forman parte del plan de renovación de infraestructura desarrollado en el marco de la Emergencia Ferroviaria. El objetivo es mejorar la seguridad y la confiabilidad del servicio y reducir futuras restricciones.

Hasta el momento, el proyecto permitió renovar integralmente 34 kilómetros de vías, además de intervenir estaciones, pasos a nivel y puentes.

El plan contempla, entre otros trabajos:

40 kilómetros de vías renovadas.

47 kilómetros de tercer riel reemplazados.

24 pasos a nivel intervenidos.

22 pasos peatonales .

23 aparatos de vía .

65 puentes o alcantarillas.

Las obras buscan atender el deterioro de una infraestructura que en algunos sectores tiene más de cuatro décadas. Actualmente existen tramos donde los trenes deben circular a velocidad precautoria, una situación que puede generar demoras y cancelaciones.