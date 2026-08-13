Lanzan el tren bala chino sin ruedas que rompió un nuevo récord de velocidad: acelera de 0 a 800 km/h en solo 5 segundos

Un nuevo hito en la tecnología de transporte de alta velocidad acaba de captar la atención mundial. China presentó un vehículo experimental de levitación magnética capaz de alcanzar velocidades extremas de hasta 800 km/h en cuestión de segundos.

Este avance, conocido como el tren bala chino o maglev de última generación, reescribe los límites de la aceleración y la propulsión electromagnética. El récord se consiguió en una pista de pruebas especial y posiciona al país asiático a la vanguardia de la innovación en movilidad ultrarrápida, abriendo puertas a aplicaciones más allá del transporte convencional de pasajeros.

Lanzan el tren bala chino sin ruedas que rompió un nuevo récord de velocidad: acelera de 0 a 800 km/h en solo 5 segundos Laboratorio Donghu

¿Cómo es el tren bala chino que rompió un nuevo récord de velocidad?

Se trata de un vehículo experimental de levitación magnética (maglev) de 1.1 toneladas (aproximadamente 1,110 kilos). Desarrollado por el Laboratorio Donghu en la provincia de Hubei, utiliza un sistema de “levitación por imanes permanentes junto a una propulsión electromagnética”.

Según el anuncio oficial del propio laboratorio y reportes de la agencia Xinhua del 26 de diciembre de 2025, el modelo flota sobre la vía eliminando la fricción mecánica de las ruedas, mientras bobinas electromagnéticas generan una onda magnética que lo impulsa como una honda gigante.

Esta tecnología supera ampliamente las velocidades de los maglev comerciales actuales, que operan alrededor de 300-350 km/h.

¿Cómo este logró acelerar de 0 a 800 km/h en solo 5 segundos?

El récord se consolidó al alcanzar exactamente 800 km/h en 5,3 segundos desde parado, a partir de una prueba que se realizó en una pista del Laboratorio Donghu en Hubei, China, de apenas 1 kilómetro de longitud.

Allí, el vehículo llegó a la velocidad máxima cerca de los 600 metros y se detuvo de forma controlada en aproximadamente 200 metros, completando todo el recorrido en unos 8 segundos.

Lanzan el tren bala chino sin ruedas que rompió un nuevo récord de velocidad: acelera de 0 a 800 km/h en solo 5 segundos Laboratorio Donghu

Tras un mes de verificaciones de estabilidad, precisión y fiabilidad, el laboratorio anunció oficialmente el logro el 25-26 de diciembre de 2025. De acuerdo a información citada por Global Times y Hubei Daily, detallan que la aceleración de 0 a 100 km/h se logró en menos de 0,7 segundos .

Este es el tercer récord mundial del mismo equipo en seis meses: en junio de 2025 alcanzó 650 km/h en unos 7 segundos y en julio de 2025 superó los 700 km/h, en donde la precisión de la vía (desviaciones menores a 0,5 mm) y el control de alta potencia fueron claves.

La importancia de este avance chino en múltiples propósitos

Aunque no está diseñado para transportar pasajeros en la actualidad, el sistema tiene potencial en múltiples campos. El laboratorio indica que la pista servirá como plataforma abierta para investigación en trenes maglev de próxima generación, lanzamientos electromagnéticos de cohetes y aviones de combate, y proyectos de economía de baja altitud .

También se contempla su uso en tubos de baja presión o vacío para reducir la resistencia del aire. Según declaraciones de responsables del centro recogidas por Science and Technology Daily y medios chinos, este avance valida tecnologías críticas de propulsión, levitación a alta velocidad y frenado de emergencia.