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Se recordó que desplazarse con precaución es fundamental para mantener un servicio de transporte más ordenado. En este sentido, se exhorta a los usuarios a caminar con tranquilidad en pasillos, escaleras y andenes para prevenir caídas y empujones.

El Metro de la Ciudad de México (CDMX) ha implementado una serie de lineamientos destinados a modificar los hábitos cotidianos de los usuarios. A través de tres campañas de educación cívica, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) tiene como objetivo reducir accidentes y optimizar la circulación en pasillos, andenes y trenes.

Las nuevas disposiciones buscarán que los usuarios eviten correr dentro de las estaciones, no se sienten en el suelo y modifiquen la manera en que transportan sus mochilas. Para las autoridades, estas conductas representan riesgos para la seguridad y la movilidad de todos.

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El Metro CDMX cambia las reglas y los pasajeros ya no podrían subir al vagón con la mochila en la espalda (foto: archivo).
El Metro CDMX cambia las reglas y los pasajeros ya no podrían subir al vagón con la mochila en la espalda (foto: archivo).

¿Qué normas del Metro CDMX aplican a las mochilas?

Uno de los aspectos en los que el STC ha puesto especial énfasis es en el uso adecuado de mochilas. Se sugiere que, aunque es común llevarlas en la espalda, se porten en la parte frontal para facilitar el desplazamiento en los vagones y, así, minimizar el riesgo de accidentes o robos.

El Metro ha indicado que colocar la mochila en el pecho contribuye a mantener despejados los pasillos y a proteger las pertenencias personales, además de evitar la obstrucción del paso a otros usuarios.

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Declaración oficial del Metro CDMX sobre los asientos en el suelo

Se desea erradicar la práctica de sentarse en el suelo, tanto en los andenes como en el interior de los trenes. La dependencia ha enfatizado que los pasillos representan zonas de tránsito continuo y la permanencia en dichos espacios puede dar lugar a incidentes.

A pesar de que en la actualidad estas medidas no contemplan multas, el objetivo es fomentar una cultura de mayor respeto y orden dentro de un sistema que a diario transporta a más de cuatro millones de usuarios.