Firmar un contrato ya no necesariamente implica imprimir documentos, utilizar tinta o coordinar un encuentro presencial. El Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires presentó una nueva plataforma que permite concretar acuerdos de manera digital.

La iniciativa busca ofrecer una alternativa para contratos y acuerdos que no requieren una certificación de firma, pero que necesitan mayores garantías que las proporcionadas por algunas plataformas comerciales.

El sistema también contempla la posibilidad de recurrir a la intervención notarial cuando el trámite requiera un nivel superior de validación.

La plataforma que permite firmar contratos sin papel ni encuentros presenciales

La Plataforma Ciudadana de Firmas (PCF) fue desarrollada por el Colegio de Escribanos de CABA para que dos o más personas puedan suscribir determinados acuerdos de manera remota . Entre los usos previstos se encuentran contratos de alquiler, convenios comerciales y otras operaciones que no exigen una firma certificada.

Uno de sus principales diferenciales es el tratamiento de la información. Los documentos permanecen disponibles en la plataforma durante un período limitado y luego son eliminados , mientras que los ejemplares quedan en poder de quienes participaron de la firma.

El sistema fue diseñado bajo jurisdicción argentina y busca evitar que la documentación quede alojada de manera permanente en servidores de terceros o bajo legislaciones extranjeras.

Firma digital: la nueva plataforma del Colegio de Escribanos de CABA permite suscribir contratos de manera remota y suma controles de seguridad para garantizar la integridad de los documentos. Towfiqu Barbhuiya/Pexels

Qué controles utiliza para garantizar la seguridad de las firmas

La herramienta incorpora distintos parámetros técnicos para analizar el proceso de firma, entre ellos la presión aplicada, la velocidad y la aceleración del trazo. Además, el documento PDF queda protegido frente a modificaciones posteriores.

La firma se encuentra vinculada con el documento específico, por lo que no puede simplemente extraerse para ser utilizada en otro archivo. De esta manera, el sistema busca preservar la integridad del contrato y dificultar cualquier alteración posterior.

Otro punto destacado es que los documentos son eliminados de la plataforma 48 horas después de la firma. A partir de ese momento, las partes conservan sus propios ejemplares sin que el archivo permanezca almacenado de manera indefinida en el sistema.

Qué pasa cuando un contrato necesita intervención de un escribano

La PCF no busca sustituir la función notarial, sino complementar las herramientas digitales disponibles. Cuando una operación requiere una certificación que excede la firma ológrafa simple, la plataforma puede vincularse con el Sistema Digital de Firmas (SDF).

A través de este mecanismo, un escribano puede verificar de manera remota la identidad, capacidad y voluntad de quien firma, incluso sin que exista una presencia física en la escribanía.

De esta manera, el proyecto apunta a combinar la rapidez de los trámites digitales con las garantías propias de la intervención notarial, ampliando las posibilidades para particulares y empresas que necesitan cerrar acuerdos a distancia.