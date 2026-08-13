Es oficial | El Metro de la 80 recibirá 22 trenes de China y retomará su recorrido completo a partir de este día: 3 estaciones y 14 paradas en 32 minutos

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El Metro de la 80 avanza en una de las etapas fundamentales para convertirse en realidad. Mientras continúan las intervenciones en diferentes puntos de Medellín, los diseños de los vehículos que prestarán el servicio se encuentran cerca de quedar completamente definidos.

El proyecto contará con 22 trenes ligeros, cuya fabricación estará a cargo de la compañía china CRRC (Hong Kong) Co. Limited. El proceso de construcción tendrá una duración aproximada de 18 meses y posteriormente parte de los componentes serán enviados a los talleres del Metro, en Bello, para completar su ensamblaje.

Actualmente, el diseño del material rodante alcanza un 96% de avance. Si se superan los inconvenientes económicos que atraviesa el proyecto, la expectativa es que los nuevos vehículos puedan circular por la avenida 80 en 2029.

Cómo serán los 22 trenes del Metro de la 80

Cada uno de los nuevos trenes estará compuesto por tres coches y tendrá capacidad para 246 pasajeros. En el interior habrá 54 asientos, de los cuales 48 serán fijos y seis abatibles, además de espacio para quienes realicen el recorrido de pie.

Una de sus principales características será la posibilidad de acoplar dos vehículos para realizar un mismo recorrido, lo que permitirá incrementar la capacidad del sistema. Según las estimaciones del Metro de Medellín, podrá movilizar alrededor de 14.000 pasajeros por hora en cada sentido.

De los 22 vehículos previstos, inicialmente 20 estarán destinados a la operación comercial y dos permanecerán como reserva ante eventuales necesidades del sistema.

Metro de la 80: 3 estaciones, 14 paradas y un viaje de 32 minutos

El nuevo corredor tendrá una extensión de 13,25 kilómetros entre Caribe y Aguacatala y estará compuesto por tres estaciones y 14 paradas distribuidas a lo largo del trazado.

Los cálculos realizados para la operación establecen que completar el recorrido en hora pico podría tomar aproximadamente 32 minutos, con frecuencias mínimas de hasta tres minutos entre cada servicio.

Los trenes circularán a una velocidad comercial promedio de 30 kilómetros por hora, considerando el tiempo utilizado en estaciones y paradas, mientras que podrán alcanzar una máxima de 60 kilómetros por hora durante el desplazamiento.

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Qué tecnología tendrán los nuevos trenes

A diferencia de los vehículos utilizados actualmente en el metro tradicional, las nuevas unidades tendrán aire acondicionado en todos los vagones, además de pantallas para brindar información a los pasajeros.

También incorporarán sistemas de megafonía, interfonía y Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) conectado con el Puesto Central de Control. Para mejorar la accesibilidad, dispondrán de barandas y soportes para pasajeros que viajen de pie y sectores específicos destinados a personas con movilidad reducida.

Los vehículos funcionarán sobre rieles metálicos y mediante un sistema eléctrico de catenarias. Para su operación comercial requerirán una alimentación de 750 voltios, frente a los 1.500 voltios utilizados por las líneas A y B del metro tradicional.

Aunque el sistema podrá incorporar herramientas de automatización, los trenes continuarán teniendo conductores para su operación.

Cuándo comenzaría a funcionar el Metro de la 80

La proyección incluida para el proyecto apunta a que los trenes ligeros puedan circular por el corredor completo en 2029, siempre que puedan resolverse los inconvenientes financieros que actualmente afectan el avance de las obras.

En paralelo a la fabricación de los vehículos, continúan las intervenciones de infraestructura. Entre los trabajos mencionados se encuentran la estación Caribe, cuyas excavaciones registran un avance del 55%, las obras en San Germán y las adecuaciones en el puente sobre la quebrada La Iguaná.

De esta manera, el Metro de la 80 busca convertirse en un nuevo eje para la movilidad del occidente de Medellín, conectado con el resto del sistema y con capacidad para transportar miles de pasajeros cada hora.