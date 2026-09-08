Manejar a alta velocidad en la Ciudad de Buenos Aires puede salir mucho más caro desde este mes. La actualización del valor de la Unidad Fija (UF) impactó de lleno en el cuadro tarifario de las infracciones de tránsito porteñas.

Entre todas las faltas contempladas, hay una que se lleva el podio por el monto que puede llegar a cobrarse. Quienes circulen a más de 140 kilómetros por hora se exponen a una sanción económica que puede superar los $4,6 millones.

El nuevo valor de la Unidad Fija aumenta el costo de las multas

Desde el 2 de septiembre de 2026, cada Unidad Fija equivale a $1.173,08, un valor que permanecerá vigente hasta el 1° de marzo de 2027.

El nuevo truco para saber en dónde está cada radar de velocidad al manejar. Foto: Shutterstock

Ese número es la base sobre la que se calculan las multas de tránsito en la Ciudad, según la cantidad de UF que corresponda a cada infracción.

Con esta actualización, la sanción por exceso extremo de velocidad pasó a ser la de mayor monto dentro de la escala de infracciones porteñas.

Cuánto se paga por circular a más de 140 km/h en CABA

La sanción por circular a más de 140 kilómetros por hora se encuentra entre las más elevadas del sistema de multas de la Ciudad.

El rango va desde $469.232 hasta $4.692.320, de acuerdo con la cantidad de Unidades Fijas aplicada en cada caso: son entre 400 y 4.000 UF.

De esta manera, el máximo de la escala se alcanza cuando un conductor supera los 140 km/h. Además, en las autopistas porteñas la velocidad máxima permitida no supera los 100 km/h .

Cómo saber si tenés una multa y de qué forma pagarla

El rango de las multas por exceder la velocidad en CABA va desde $469.232 hasta $4.692.320. (Foto: Shutterstock) Shutterstock

Los conductores pueden verificar si tienen infracciones pendientes a través del sistema de consultas del Gobierno porteño, ingresando el DNI o el dominio del vehículo.

Pago voluntario con 50% de descuento, dentro del plazo establecido.

Métodos disponibles: Pago Fácil, Rapipago, Banco Ciudad, Banco Provincia, Mercado Pago y la web oficial.

Si se elige un controlador de faltas, se pierde el beneficio del pago voluntario.

Revisar periódicamente la situación ante la Ciudad puede evitar que una multa de este tipo quede impaga y siga generando complicaciones.