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Preparar un buen matambre a la parrilla no depende solamente de elegir un buen corte y controlar el fuego.

Antes de colocar la carne sobre el fuego existe un truco casero que muchos asadores incorporan para dejar la superficie en mejores condiciones.

Se trata de rociar vinagre sobre la parrilla antes de cocinar.

Vinagre en la parrilla antes del matambre: para qué sirve realmente

El vinagre puede funcionar como una ayuda para aflojar la grasa y los residuos que permanecen pegados a las rejillas de la parrilla.

Su acidez, asociada al ácido acético que contiene, puede contribuir a ablandar determinados restos adheridos. De esta manera, después de aplicarlo resulta más sencillo utilizar un cepillo para parrilla y retirar la suciedad.

Sin embargo, el objetivo del procedimiento no es reemplazar una limpieza profunda. Se trata principalmente de un método de mantenimiento que puede facilitar la preparación de la parrilla antes de volver a cocinar.

Cómo rociar vinagre en la parrilla antes de cocinar

Para realizar este truco casero, se recomienda utilizar vinagre blanco y colocarlo dentro de un pulverizador.

La aplicación debe hacerse con la parrilla fría o a una temperatura segura para manipularla, antes de encender el fuego. Luego se puede rociar una cantidad moderada sobre las rejillas y dejar actuar durante unos minutos.

Después, es necesario pasar un cepillo adecuado para desprender los restos de grasa y suciedad.

Una vez terminado este proceso, se debe retirar cualquier residuo que haya quedado sobre la superficie y dejar la parrilla lista antes de colocar el matambre.

El paso clave para que el vinagre no afecte al matambre

Una de las dudas más frecuentes es si el vinagre puede modificar el sabor de la carne.

El objetivo del truco no es condimentar ni marinar el matambre, sino ayudar a limpiar la superficie de cocción. Por eso, no se debe colocar la carne inmediatamente después de rociar el producto.

La recomendación es retirar correctamente los restos de vinagre y suciedad antes de cocinar. La parrilla debe quedar limpia y preparada para recibir el alimento.

De esta manera, el vinagre cumple su función durante la limpieza y no se busca que permanezca sobre los fierros al momento de cocinar.

Por qué recomiendan usar vinagre antes de hacer un asado

La popularidad de este método se debe principalmente a que el vinagre es un producto económico, fácil de conseguir y habitual en la mayoría de las cocinas.

Además, puede resultar útil para ablandar ciertos residuos que quedan pegados a las rejillas, lo que permite complementar la limpieza con un cepillado posterior.

Esto puede ser especialmente práctico cuando la parrilla presenta restos de grasa o comida adherida pero no necesita todavía una limpieza profunda.

El truco para dejar la parrilla lista antes del matambre

Para obtener mejores resultados, el procedimiento puede resumirse en unos pocos pasos: