Se endurecen los controles de tránsito: meterán presos a quienes tengan estas licencias de conducir. Foto: Archivo

El Gobierno nacional actualizó la normativa de tránsito que modifica los plazos, los controles psicofísicos y la digitalización total de la Licencia Nacional de Conducir.

Desde la publicación del Decreto 196/2025, la Ley Nacional de Tránsito 24.449 incorporó una serie de reformas que impactan directamente en los conductores argentinos y en los requisitos para obtener el registro para circular.

Entre los cambios más importantes se destacan la digitalización total del carnet, renovación del documento, nuevos plazos de validez según la edad, controles médicos obligatorios y un sistema de puntos destinado a mejorar la seguridad vial.

¿Cuánto tiempo será válida la licencia de conducir según la edad?

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) estableció nuevos períodos de vigencia en función de la edad del conductor y la categoría del vehículo habilitado:

Menores de 21 años: vigencia de 5 años, únicamente para las categorías A (motocicletas), B (automóviles) y G (maquinaria agrícola).

De 21 a 65 años: validez de 5 años, sin necesidad de renovación durante ese período.

De 65 a 70 años: renovación cada 3 años.

Mayores de 70 años: renovación anual, sin excepciones.

No hay edad límite para renovar la licencia, pero algunos requisitos se complejizan con la edad.

¿Cuáles son los nuevos requisitos para renovar la licencia de conducir?

Uno de los cambios más significativos introducidos por el Decreto 196/2025 es la exigencia de presentar un certificado de aptitud psicofísico en cada renovación, sin considerar la edad del conductor.

El examen puede llevarse a cabo en centros médicos públicos o privados que dispongan de profesionales registrados ante la ANSV. El mismo especialista será responsable de cargar los resultados en el sistema nacional, lo que permite aprobar la renovación de manera instantánea.

Si el resultado del control no es favorable, la renovación puede ser rechazada o suspendida temporalmente hasta que se acredite la aptitud necesaria para conducir.

Una de las condiciones para obtener la licencia es el examen psicofísico.

¿Cómo renovar la licencia de conducir de manera digital en Mi Argentina?

El trámite puede llevarse a cabo de forma completamente digital mediante la aplicación o el sitio web de Mi Argentina, sin necesidad de presentarse en el centro emisor. Los pasos son los siguientes:

Ingresar a la sección “Renovación y/o ampliación de licencia”. Verificar los datos personales y realizar el pago de las boletas correspondientes. Elegir los prestadores autorizados para los exámenes médicos o cursos requeridos. Esperar que los resultados sean cargados al sistema por el prestador. Acceder al carnet en formato digital dentro de la aplicación.

¿Cuáles son las características de la nueva licencia de conducir digital?

La Licencia Nacional de Conducir presenta un formato completamente digital, accesible a través de la aplicación Mi Argentina.

Este documento incorpora un nuevo diseño y un código QR dinámico, que se actualiza cada 24 horas. Este código permite verificar en tiempo real la vigencia del carnet y el estado psicofísico del titular, incluso en áreas sin señal o conexión a internet.

El formato físico permanece disponible de manera opcional, aunque con un costo adicional. En ambos casos, la validez legal es equivalente y la fecha de vencimiento consignada es la misma que aparece en la versión electrónica.

Campañas sobre controles psicofísicos y registro digital para conductores

La ley clasifica las licencias según el tipo y peso del vehículo autorizado: