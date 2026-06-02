Los conductores que transitan por carreteras federales deberán prestar especial atención a las nuevas disposiciones. Con la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal, se fortalecen los controles de seguridad vial y se amplían las facultades de supervisión para garantizar una circulación más segura en todo el país.

Las medidas contemplan revisiones más estrictas de las condiciones mecánicas de los vehículos, la documentación obligatoria, el cumplimiento de las indicaciones de la autoridad y la aplicación de pruebas preventivas cuando sean requeridas.

El incumplimiento de estas normas puede derivar en multas económicas, sanciones administrativas e incluso la inmovilización de las unidades en determinados casos.

Frenos, llantas y estado mecánico: los requisitos que ahora serán indispensables

Uno de los puntos más importantes del nuevo reglamento es la obligación de mantener el vehículo en condiciones óptimas de funcionamiento. Las autoridades podrán verificar que el sistema de frenos opere correctamente y que las llantas cuenten con la profundidad y el estado necesarios para garantizar una conducción segura.

Además, los conductores deberán asegurarse de que los neumáticos no presenten daños, desgaste excesivo o problemas de inflado que puedan representar un riesgo en carretera. Estas revisiones buscan reducir accidentes relacionados con fallas mecánicas y mejorar la seguridad de todos los usuarios de las vías federales.

El nuevo Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal endurece los controles para los conductores. Conoce los detalles. Fuente: Shutterstock

Documentación obligatoria y obediencia a la autoridad: lo que ningún conductor podrá ignorar

Las nuevas reglas también establecen que los automovilistas deberán portar en todo momento la documentación oficial vigente del vehículo, incluyendo la tarjeta de circulación y las placas correspondientes. En caso de extravío o robo de documentos, será necesario acreditar la situación mediante los procedimientos legales correspondientes.

Asimismo, los conductores estarán obligados a acatar las instrucciones emitidas por los elementos de seguridad y vigilancia en carreteras federales. Ignorar señales, indicaciones o dispositivos de control de tránsito podrá derivar en sanciones económicas, ya que estas acciones son consideradas infracciones directas por la normativa.

Alcoholímetro, emisiones y dispositivos de emergencia: las nuevas exigencias para circular

Otro aspecto destacado del reglamento es la posibilidad de que las autoridades soliciten pruebas de detección de alcohol o sustancias psicotrópicas cuando exista una revisión o situación que lo amerite. Negarse a estos exámenes puede generar consecuencias legales y administrativas de consideración.

Además, los vehículos deberán cumplir con los límites establecidos en materia de emisiones contaminantes, manteniendo el motor en condiciones adecuadas de funcionamiento. También será obligatorio contar con dispositivos de advertencia en caso de emergencia, como triángulos reflejantes y sistemas de señalización que permitan alertar a otros conductores cuando una unidad quede detenida en el acotamiento.