Aunque Brasil y Chile se mantienen como clásicos del verano para los argentinos, una isla del Caribe irrumpió con fuerza y se convirtió en el destino más elegido para las vacaciones 2026.

Las consultas, reservas y vuelos programados muestran una tendencia clara: Aruba será el epicentro del turismo argentino en la próxima temporada alta.

¿Por qué Aruba se convirtió en el destino preferido para el verano 2026?

De acuerdo con un relevamiento de Despegar, las búsquedas de paquetes a Aruba se quintuplicaron respecto del año anterior. Tres factores explican el crecimiento:

Nuevos vuelos directos desde Buenos Aires, Córdoba y Mendoza.

Mayor disponibilidad de paquetes all inclusive.

Estabilidad de precios en comparación con otros destinos internacionales.

Eagle Beach, en Aruba

Además, Aerolíneas Argentinas confirmó una ruta temporal a Aruba del 1° de enero al 28 de febrero, con tarifas desde u$s799 + impuestos, lo que facilita viajar en plena temporada alta.

¿Cuánto cuesta viajar a Aruba en enero y febrero 2026?

Los precios varían según la fecha y la categoría del hotel. Según datos de Despegar y Almundo:

Primera semana de enero: desde $ 3.564.812 por persona (u$s 2.678).

Febrero: desde $ 2.595.848 por persona.

En ambos casos, los paquetes incluyen vuelo, alojamiento con desayuno y traslados. Los valores pueden aumentar si se eligen hoteles de mayor categoría o experiencias adicionales.

¿Qué ofrece Aruba como destino turístico?

Aruba combina el atractivo clásico del Caribe con una infraestructura turística moderna. Entre sus principales puntos fuertes se destacan:

Playas de arena blanca y aguas turquesas.

Resorts y hoteles de categoría internacional.

Actividades como buceo, snorkel, catamaranes y parques naturales.

Un clima estable durante todo el año.

La isla se posiciona como una opción ideal para quienes buscan descanso, seguridad, buena conectividad y servicios de alta calidad.

¿Qué pasa con Brasil y los destinos tradicionales?

El auge de Aruba no desplaza el liderazgo de Brasil, que sigue entre los destinos más demandados por los argentinos. Para enero y febrero 2026, las reservas crecieron un 35%, con fuerte interés en:

Maceió

Búzios

Río de Janeiro

San Pablo

Florianópolis

Los paquetes parten desde $ 1.368.000 a $ 1.724.000 por persona, según el hotel y el tipo de vuelo.

Dentro de Argentina, los destinos más buscados continúan siendo:

Bariloche

Iguazú

Mendoza

Salta

Córdoba

Con valores desde $ 425.000 y opciones de financiación.