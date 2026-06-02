Audi presenta su nuevo modelo: se trata de un SUV eléctrico que destaca por su diseño moderno y avanzada tecnología.

El mercado de los vehículos eléctricos sigue creciendo y las marcas apuestan por modelos cada vez más eficientes, tecnológicos y con mayor autonomía. En este contexto, Audi ha presentado el nuevo Audi Q4 SUV e-tron, un SUV 100% eléctrico que combina un diseño moderno con soluciones innovadoras orientadas al confort y la movilidad sostenible.

Este modelo destaca por su elevada autonomía, sus sistemas de carga ultrarrápida y un interior concebido para ofrecer comodidad en el uso diario. Además, incorpora múltiples tecnologías inteligentes que mejoran la experiencia de conducción y optimizan el aprovechamiento de la energía.

Un motor eléctrico con hasta 578 kilómetros de autonomía

El Audi Q4 SUV e-tron cuenta con una potencia máxima de 220 kW y es capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 6,2 segundos, ofreciendo una respuesta inmediata característica de los vehículos eléctricos.

Uno de sus principales atractivos es su autonomía de hasta 578 kilómetros según el ciclo WLTP, una cifra que permite afrontar trayectos largos sin necesidad de recargas frecuentes.

Además, el modelo incorpora un sistema de recuperación de energía que aprovecha las frenadas y los momentos de avance por inercia para aumentar la autonomía mientras el vehículo está en movimiento.

En materia de carga, el SUV eléctrico puede alcanzar una potencia de hasta 165 kW en estaciones de recarga ultrarrápida HPC (High-Power Charging). Gracias a esta capacidad, puede recuperar hasta 180 kilómetros de autonomía en solo 10 minutos y pasar del 10% al 80% de batería en aproximadamente 28 minutos.

También dispone de carga doméstica con una potencia de hasta 11 kW, permitiendo recargar el vehículo cómodamente desde casa.

Audi presenta su nuevo modelo: se trata de un SUV eléctrico que destaca por su diseño moderno y avanzada tecnología. Audi

Diseño moderno y funcional: las principales características

El Audi Q4 SUV e-tron apuesta por una imagen renovada que combina deportividad, elegancia y funcionalidad. Entre los elementos más destacados de su diseño se encuentran:

Nuevo difusor trasero S line con apariencia más dinámica.

Spoiler aerodinámico posterior que mejora la estética y la eficiencia.

Líneas afiladas en la parte trasera que refuerzan el carácter SUV.

Color azul Plasma metalizado disponible para realzar su diseño exterior.

Cuatro firmas lumínicas digitales personalizables.

Escenificación lumínica dinámica en la parte trasera.

Interior con materiales de alta calidad y acabados refinados.

Amplio espacio para pasajeros tanto en las plazas delanteras como traseras.

Maletero con capacidad de entre 515 y 1487 litros.

Asientos traseros abatibles en configuración 40:20:40 para aumentar la versatilidad de carga.

Equipamientos opcionales específicos para personalizar el vehículo según las necesidades del conductor.

Audi presenta su nuevo modelo: se trata de un SUV eléctrico que destaca por su diseño moderno y avanzada tecnología. Audi

Tecnología avanzada para mejorar el confort y la conectividad

El nuevo Audi Q4 SUV e-tron incorpora diversas soluciones tecnológicas destinadas a facilitar la conducción y aumentar la comodidad de los ocupantes. Entre las más destacadas figuran:

Sistema Plug & Charge, que permite iniciar la recarga simplemente conectando el cable, sin necesidad de tarjetas ni aplicaciones.

Sistemas inteligentes de asistencia a la conducción.

Luz de interacción dinámica ubicada bajo el parabrisas, capaz de comunicar información mediante señales visuales y diferentes colores.

Capacidad de carga ultrarrápida en estaciones HPC.

Enganche de remolque abatible para transportar remolques o portabicicletas.

Toma de corriente de 230 voltios en el maletero con una potencia de hasta 2,3 kW.

Posibilidad de utilizar la batería de alto voltaje como fuente de energía externa mediante un adaptador conectado al puerto de carga.

Capacidad para alimentar dispositivos como bicicletas eléctricas, luces de camping, neveras portátiles u otros equipos eléctricos durante los viajes.

El Audi Q4 SUV e-tron tiene un precio de partida de 49.970 euros en el mercado español, para la versión Business e-tron de 150 kW, con batería de 59 kWh, consolidándose como una de las apuestas de Audi dentro del segmento de los SUV eléctricos de nueva generación.