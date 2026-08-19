Qué significa que un camión prenda la luz direccional derecha y cómo responder

Una señal de tránsito que puede generar dudas entre los conductores aparece cuando un camión circula adelante y enciende la luz de giro derecha. ¿Significa que va a doblar o que está indicando que se puede adelantar? La respuesta depende de la situación y es clave interpretarla correctamente para evitar maniobras peligrosas.

Qué significa la luz de giro derecha de un camión

En Argentina, la luz direccional sirve para advertir una maniobra, como un cambio de carril, un giro o el abandono de la calzada. La normativa nacional establece que los vehículos deben anticipar estas acciones mediante los indicadores correspondientes.

Sin embargo, existe una situación particular con los vehículos de grandes dimensiones. Cuando un camión impide que el conductor que circula detrás tenga una buena visibilidad para realizar un sobrepaso, la señal de giro derecha puede utilizarse para indicar que existe posibilidad de adelantar. La normativa contempla expresamente esta señal para los vehículos cuyas dimensiones dificultan la visión del camino.

Por eso, no siempre significa que el camión va a doblar a la derecha. El contexto de la maniobra es fundamental.

Qué significa que un camión prenda la luz direccional derecha y cómo responder Freepik

¿Qué debe hacer el conductor que viene detrás?

Aunque el camión active la luz derecha, el conductor que circula detrás no debe interpretar automáticamente la señal como una autorización para adelantar.

Antes de iniciar el sobrepaso debe comprobar que la maniobra sea segura, que exista suficiente visibilidad y que el carril contrario esté libre. La Ley de Tránsito establece además que el adelantamiento debe realizarse por la izquierda y que no debe comenzar en lugares de riesgo, como curvas, puentes, cruces o cimas.

Si las condiciones son seguras, el conductor puede iniciar el adelantamiento respetando las reglas correspondientes. Si existe cualquier duda sobre la intención del camión, lo más seguro es mantener la distancia y esperar.

La diferencia entre la luz derecha y la izquierda

La señalización también puede utilizarse para advertir al vehículo que viene detrás sobre la conveniencia o inconveniencia de adelantar.

La normativa establece que la luz de giro izquierda indica que no es conveniente realizar el sobrepaso. Ante esa señal, el conductor que viene detrás debe abstenerse de adelantar.

En determinadas situaciones, la luz derecha puede comunicar que existe una oportunidad para sobrepasar, especialmente cuando el vehículo de adelante dificulta la visibilidad por su tamaño. Aun así, la responsabilidad de comprobar que el adelantamiento sea seguro corresponde al conductor que realiza la maniobra.

La diferencia entre la luz derecha y la izquierda. Shutterstock

Qué dice la ley sobre los camiones

La Ley Nacional de Tránsito también contempla una regla específica para los camiones en caminos angostos: deben facilitar el adelantamiento, corriéndose a la banquina periódicamente cuando las condiciones lo permitan.

Además, todo adelantamiento debe hacerse sin generar riesgos para los demás usuarios de la vía. El conductor que pretende sobrepasar debe comprobar previamente que la maniobra puede realizarse de manera segura.

En resumen

Si un camión prende la luz direccional derecha, no hay que adelantar automáticamente. Puede estar señalizando un giro o cambio de trayectoria, pero también puede indicar, en determinadas circunstancias, que el conductor de atrás tiene posibilidad de sobrepasarlo.