Los aspirantes que cumplan con los requisitos crediticios tendrán la posibilidad de financiar hasta el 100% del valor del vehículo.

Los choferes de aplicaciones de transporte como Uber y Cabify que busquen comprar un auto para trabajar o renovar su vehículo pueden acceder a una línea de créditos de hasta $50.000.000.

La propuesta permite financiar automóviles nuevos y usados, con alternativas de pago que llegan hasta 72 cuotas mensuales.

El beneficio pertenece a Banco Provincia y se gestiona directamente en concesionarias adheridas, sin necesidad de realizar trámites presenciales en una sucursal.

Los aspirantes que cumplan con los requisitos crediticios tendrán la posibilidad de financiar hasta el 100% del valor del vehículo y elegir entre dos modalidades de devolución.

¿Cómo son los créditos de Banco Provincia para comprar autos usados en hasta 72 cuotas?

La línea se llama Tu Préstamo Acá Autos y pertenece a la banca pública bonaerense. El crédito permite financiar la compra de vehículos nuevos o usados por un monto mínimo de $100.000 y un máximo de $50.000.000, con la posibilidad de cubrir hasta el 100% del valor de la operación.

El crédito permite financiar la compra de vehículos nuevos o usados por un monto mínimo de $100.000 y un máximo de $50.000.000. (Foto: Bapro) Fuente: BAPRO

El financiamiento está disponible en dos modalidades, que tienen diferentes tasas y plazos de devolución:

Créditos UVA : ofrecen tasas desde UVA + 6% anual para clientes que cobran sus haberes en el banco con plazos de 12 a 48 meses.

Créditos tradicionales: tienen tasa fija desde el 55% anual para quienes cobran sus haberes en Banco Provincia y permiten devolver el dinero en hasta 72 cuotas.

Para los clientes que no cobran sus haberes en la entidad, las tasas comienzan desde UVA + 10% anual en la modalidad UVA y desde el 65% anual en la tradicional. Las condiciones finales dependen de la calificación crediticia.

¿Qué requisitos hay que cumplir para acceder al préstamo?

Uno de los puntos centrales de esta propuesta es que está disponible para quienes sean clientes de Banco Provincia que cuenten con calificación crediticia favorable.

Esto quiere decir que debe adquirirse en una de las concesionarias adheridas al programa. La entidad permite financiar tanto automóviles 0 km como usados, por lo que no es necesario elegir exclusivamente un modelo nuevo para solicitar el crédito.

Uno de los grandes beneficios de esta iniciativa es que permite financiar el total de valor de la compra, siempre que esté dentro del límite de los $50.000.000 y de acuerdo con la evaluación de cada operación. Los interesado, en este sentido, pueden consultar una propuesta personalizada en el mismo establecimiento donde eligen el automóvil.

Cómo solicitar el crédito de Banco Provincia para comprar un auto

El trámite comienza en una concesionaria adherida a Tu Préstamo Acá Autos. Allí, el comprador elige el vehículo y el comercio le presenta una propuesta para financiarlo con las condiciones disponibles para su perfil crediticio. Una vez aceptada la oferta, la operación se confirma de manera digital desde Cuenta DNI o Home Banking BIP, sin necesidad de presentar papeles en una sucursal. Las cuotas se pagan mensualmente mediante débito automático en una cuenta bancaria.

Para quienes busquen conocer cuáles son los establecimientos que participan del programa, se aconseja a los interesados ingresar al buscador oficial de concesionarias adheridas de Banco Provincia. Allí podrán consultar dónde iniciar la operación y elegir un vehículo que se ajuste a sus necesidades.