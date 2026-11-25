Silvio Garattini, médico de 98 años, sobre la importancia de comer bien para vivir más: “Se puede incluso comer cinco veces al día, siempre que la cantidad sea moderada”

A los 98 años, el farmacólogo, médico e investigador italiano Silvio Garattini, fundador del Instituto Mario Negri, uno de los centros de investigación médica más prestigiosos de Europa, sigue trabajando y caminando todos los días.

Entras las entrevistas que realizó a lo largo de sus años, un concepto llamó la atención de las personas que llevan adelante buenos hábitos saludables. Su consejo para vivir más no incluye suplementos ni dietas de moda y desafía una regla que casi todos dan por sentado.

Qué dice Garattini sobre cuánto y cuándo comer

En una entrevista en el medio italiano Corriere della Sera, el científico afirmó que lo importante no es cuándo se come, sino cuánto se come en total. Por este motivo, aseguró, se puede comer incluso cinco veces al día, siempre que la cantidad global sea moderada.

“No cuenta tanto cuándo se come, sino cuánto se come en total. Se puede incluso comer cinco veces al día, siempre que la cantidad global sea moderada ”, indicó.

Silvio Garattini, médico de 98 años, sobre la importancia de comer bien para vivir más: “Se puede incluso comer cinco veces al día, siempre que la cantidad sea moderada” Fuente: La Provincia

En este marco, Garattini indicó: “Hay que comer poco. Las reglas de una buena alimentación prevén una dieta variada y cuantitativamente moderada: este es un factor decisivo para la longevidad ”.

Sobre el ayuno intermitente, recordó que, según los estudios, la cantidad final de comida es la misma que la de quien hace varias comidas, por lo que “no aporta ningún beneficio”.

Su regla de fondo es una dieta variada y moderada en cantidad, algo que, admite, es lo que la gente menos quiere escuchar.

Qué evitar y cómo moverse, según el médico

Lo que sugiere moderar o cambiar es lo siguiente:

Carne roja y manteca: reemplazar la manteca por aceite de oliva y sumar mucha fruta y verdura.

Dieta cetogénica: de poca utilidad, salvo indicación médica para patologías específicas.

Dieta vegetariana: la considera adecuada, porque incluye huevos, quesos y, a veces, pescado.

En cambio, advirtió sobre las dietas veganas por el riesgo de fracturas y la necesidad de tomar vitamina B12, una postura que no comparten todas las sociedades científicas.

También recomendó acostumbrar al organismo a no tener demasiadas variaciones, evitar los excesos y mantener ritmos regulares.

Sobre la actividad física, aclaró que “hay que hacer esfuerzo”: subir escaleras cuenta, caminar mirando vidrieras no. Sugiere dedicar entre 150 y 300 minutos semanales, distribuidos en varios días y no concentrados en el fin de semana.

En conclusión, el mensaje del científico es que la clave no está en el reloj, sino en el total: variedad, porciones moderadas y esfuerzo físico real.