Los repartos en Rappi pueden hacerse en bicicleta, moto y auto.

Los ciudadanos de la Argentina que trabajen a diario en aplicaciones de reparto, como Rappi y PedidosYa, tendrán la posibilidad de acceder a una ayuda económica para renovar su principal herramienta de trabajo: la moto.

El Banco Provincia mantiene vigente una línea de crédito específica que facilita el acceso a estos rodados a partir de una gestión que pueden iniciar en la concesionaria y concluirla de manera online

La propuesta permite financiar motos directamente desde el punto de venta en más de 320 entidades adheridas. Los interesados tendrán la posibilidad de alcanzar montos de hasta $10.000.000 con plazos de devolución que llegan a los 36 meses.

¿Cómo funciona el crédito de Banco Provincia para comprar motos en 36 cuotas?

La oferta del Banco Provincia se conoce como Préstamo Acá Motos y está destinada a clientes con calificación crediticia vigente.

La banca pública del territorio bonaerense permite que los solicitantes puedan financiar el rodado directamente en el local comercial sin realizar trámites presenciales en sucursales .

Banco Provincia.

Quienes estén interesados, como los repartidores de Pedidos Ya, Rappi o quienes trabajen con este vehículo, podrán elegir los plazos de pago según su capacidad financiera, en esquemas fijos de 9, 12, 18, 24 o 36 cuotas.

Durante el transcurso del 2026, esta herramienta permitió adquirir alrededor de 4.800 motos y ciclomotores con un monto promedio de $3,4 millones por operación.

¿Cuáles son las tasas de interés que determinó el Banco Provincia?

De acuerdo a la información que difundió el Banco Provincia a través de su sitio web oficial, las tasas de interés se mantienen fijas durante toda la vigencia del acuerdo, bajo las siguientes condiciones:

Clientes que cobran haberes en la entidad: tasa fija desde el 55% nominal anual.

Clientes generales sin acreditación de sueldo: tasa fija desde el 57% nominal anual.

¿Cómo gestionar el préstamos digital con Cuenta DNI o Home Banking?

El mecanismo para adquirir una moto con esta promoción requiere que el comprador se acerque a una concesionaria adherida al programa. El vendedor carga datos en el sistema y genera una oferta de financiación personalizada en ese preciso instante.

La confirmación final de la operación se realiza de manera 100% digital, desde el teléfono celular o la computadora. El usuario solo debe ingresar a la aplicación con Cuenta DNI o al Home Banking BIP para aceptar las condiciones de crédito .

Una vez aprobado el trámite en línea, la entrega del rodado se coordina directamente con el comercio. Las cuotas mensuales se descuentan de forma automática de la cuenta bancaria del titular.

¿Qué otros rubros pueden financiarse con esta modalidad del Banco Provincia?

El sistema de préstamos directo en el punto de venta abarca distintos sectores comerciales dentro de la provincia de Buenos Aires. Los clientes tienen la posibilidad de financiar bajo esta modalidad digital los siguientes bienes y servicios: