Así será el nuevo Monumental: la megaobra que River planea para techar el estadio y llevarlo a más de 100 mil espectadores.

River Plate avanza con uno de los proyectos de infraestructura más importantes de los próximos años. La institución presentó ante jueces, fiscales y funcionarios del Poder Judicial los detalles de la remodelación que cambiará de manera profunda la fisonomía del Monumental y apunta a convertirlo en un estadio con capacidad para 101.000 personas.

La propuesta fue explicada por autoridades del club durante un encuentro realizado en las instalaciones de River. Allí se repasaron las características de una obra que se desarrollará por etapas y que tiene como principales objetivos sumar una nueva estructura de tribunas y construir una cubierta que abarque todo el recinto.

Cómo será el nuevo Monumental de River

El cambio principal será la incorporación de una quinta bandeja que rodeará el campo de juego completamente, formando un anillo de 360 grados. Esta ampliación permitirá agregar unas 16.000 ubicaciones respecto de la capacidad actual y, según lo informado por el club, esos lugares estarán destinados a los socios sin representar un pago adicional.

Se espera que la obra esté terminada para el partido inaugural del Mundial 2030. River Plate

El proyecto también contempla un techo integral compuesto por diferentes materiales. Una parte tendrá una membrana traslúcida para permitir el ingreso de luz y favorecer las condiciones necesarias para el césped híbrido, mientras que otras zonas contarán con componentes metálicos destinados a mejorar el comportamiento acústico.

La nueva infraestructura no estará pensada únicamente para los partidos. El estadio incorporará sistemas para sostener escenarios y estructuras utilizadas durante recitales, además de espacios comerciales y gastronómicos. Entre las modificaciones previstas aparece un patio gastronómico en el sector de San Martín Baja, mientras que debajo de la nueva grada habrá áreas destinadas a la circulación.

Cuándo terminará la megaobra y qué cambios tendrá

El diseño incluye una fachada exterior revestida con paneles de aluminio y nuevas butacas en rojo y blanco, cuya disposición formará una bandera alrededor del nivel superior. La estructura que sostendrá la cubierta estará compuesta por 100 columnas, de las cuales la mitad tendrá una particular forma de V.

Los trabajos demandarán una intervención de gran escala. El proyecto técnico contempla excavar entre 16 y 27 metros para construir las fundaciones, retirar unos 17.000 metros cúbicos de tierra y utilizar aproximadamente 1.684 toneladas de acero junto con 17.230 metros cúbicos de hormigón.

La planificación establece un período de ejecución de 36 meses y busca que River pueda mantener su localía durante la mayor parte de las tareas. De acuerdo con las previsiones comunicadas, el equipo tendría que trasladar sus partidos como máximo en tres oportunidades durante todo el proceso.

El club desarrolló el proyecto junto con la firma alemana Schlaich Bergermann Partner, vinculada a trabajos realizados en grandes estadios internacionales. La finalización está proyectada para 2029, por lo que el Monumental quedaría preparado para recibir, según el plan, el partido inaugural de la Selección Argentina durante el Mundial 2030.