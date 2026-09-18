La obra es en la RP Nro. 9 de Río Negro.

El Gobierno de Río Negro puso en marcha la mejora integral de la Ruta Provincial 9, el tramo que conecta la Ruta Nacional 3 con Punta Colorada, en el acceso a Sierra Grande.

La obra busca reforzar la transitabilidad y la seguridad de una traza cada vez más importante dentro de la nueva etapa energética de la provincia.

En qué consiste la inversión

Los trabajos se financian con recursos del Bono VMOS, obtenido a partir de un acuerdo entre el gobernador Alberto Weretilneck y las empresas petroleras que operan el oleoducto.

La inversión total supera los $3.351 millones y está destinada a una intervención integral sobre la ruta.

Cómo avanza la obra

Según indicó Pablo Ávila, inspector de obra de Vialidad Rionegrina, los trabajos ya alcanzan un 7% de avance.

En esta etapa inicial, ya se instaló el obrador y se está trabajando en la cantera, donde se extrae, clasifica y prepara el material que luego se traslada hacia los distintos frentes de trabajo para la conformación del terraplén.

La obra es en la RP Nro. 9 de Río Negro. Gobierno de Río Negro

Alcance de los trabajos

El proyecto contempla distintas intervenciones sobre los 28 kilómetros de extensión de la ruta:

Enripiado integral de la totalidad de la traza.

Construcción de aproximadamente 4,5 kilómetros de terraplén.

Limpieza y adecuación de 38 alcantarillas, que en conjunto reúnen 127 caños.

Incorporación de defensas metálicas en los sectores considerados críticos.

Colocación de nueva señalización vertical en toda la traza.

El conjunto de estas obras apunta a mejorar tanto la seguridad como las condiciones generales de circulación en la ruta.

Por qué es una obra estratégica para la región

La Ruta Provincial 9 constituye una vía de conexión fundamental para Sierra Grande, una zona que proyecta un fuerte crecimiento de su actividad productiva y logística en los próximos años.

Punta Colorada, uno de los extremos de la traza, concentra actualmente uno de los proyectos más relevantes de la nueva etapa energética de Río Negro: allí se construye la Terminal de Exportación del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), una infraestructura clave para canalizar la salida de la producción de Vaca Muerta hacia los mercados internacionales.