Una abogada mexicana llamada Rubí López planificó su viaje internacional con todos los documentos en regla. La profesional compró los pasajes aéreos que incluyeron una escala técnica en Colombia y también reservó el alojamiento correspondiente para garantizar la transparencia de su itinerario. Por eso, nada preveía el dramático desenlace que sufriría durante su tránsito por el aeropuerto.

El avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional El Dorado, donde las autoridades migratorias colombianas retuvieron a Rubí López en el control de escala. El personal oficial consideró insuficientes los justificativos presentados por la viajera internacional y así, ordenaron el traslado inmediato de la abogada hacia las dependencias de inadmitidos.

El personal policial le quitó sus pertenencias personales a la pasajera mexicana y decidieron el encierro de Rubí López en una sala de retención junto a otros viajeros. De esta manera, la medida oficial interrumpió el viaje planificado y dejó a la profesional bajo custodia.

Cuarenta y ocho horas de encierro y deportación inmediata

La turista mexicana permaneció presa durante dos días enteros en la terminal aérea. La habitación albergaba a decenas de pasajeros retenidos en condiciones de extremo hacinamiento donde durmieron sobre el suelo mientras aguardaban una respuesta formal de las autoridades.

Los funcionarios de migración rechazaron las explicaciones sobre la escala técnica de Rubí López. Luego, el personal aplicó el protocolo de inadmisión por supuestas dudas sobre el motivo del viaje y le negaron que pudiera seguir su itinerario tras cumplirse el período de detención.

Los agentes de frontera escoltaron a Rubí López hasta la puerta de una aeronave y la Policía ejecutó la deportación forzada en el primer vuelo disponible hacia su origen. El operativo expulsó a la profesional sin otorgarle garantías de asistencia legal durante el proceso.

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Un caso que se viralizó y generó debate

Un video publicado en la cuenta oficial de TikTok @rubilopez.abogada viralizó el testimonio directo. La denunciante exhibió públicamente la orden de inadmisión emitida por el personal migratorio y distintos medios y organizaciones denunciaron que estos procedimientos son recurrentes.

El caso expone la severidad de los controles fronterizos en las conexiones aéreas de Bogotá donde decenas de turistas sufren cada mes retenciones similares en las salas de inadmisión sudamericanas.