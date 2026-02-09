Un país asiático avanza con un proyecto gigantesco que promete cambiar el mapa de los estadios más grandes del mundo. La magnitud de la obra, su diseño simbólico y su capacidad sorprendieron incluso a los especialistas. No se trata solo de fútbol ni de entretenimiento. El proyecto aparece en medio de una transformación económica y social acelerada que posiciona a esta nación entre las más dinámicas del sudeste asiático. El impacto de la obra trasciende lo deportivo y apunta a un objetivo mayor. Durante años, los estadios más imponentes parecían intocables. Sin embargo, un nuevo escenario promete superar marcas históricas y alterar el ranking global. La cifra anunciada, poco común incluso para los grandes eventos internacionales, despertó atención mundial. Vietnam confirmó la construcción del estadio más grande del mundo, llamado Trong Dong, con capacidad para 135,000 personas. El recinto se levantará cerca de Hanoi y superará ampliamente a otros gigantes actuales del planeta. Con este proyecto, Vietnam dejará atrás al estadio Rungrado Primero de Mayo en Corea del Norte y al futuro Hassan II en Marruecos, ambos cercanos a los 115,000 espectadores. La diferencia de capacidad marcará un nuevo récord global en infraestructura deportiva. El diseño del estadio se inspira en el tambor Dong Son, símbolo histórico de la cultura vietnamita. Además de eventos deportivos, el recinto fue pensado para albergar competiciones internacionales, conciertos masivos y actividades culturales de gran escala. La finalización está prevista para 2028. La construcción del megaestadio forma parte de un proceso más amplio de modernización e infraestructura. Vietnam impulsa un ambicioso plan que incluye una red de tren de alta velocidad para conectar el país de norte a sur, reflejando su rápido crecimiento económico. El proyecto ferroviario será diseñado y desarrollado por las empresas públicas españolas Ineco y Renfe, lo que refuerza la proyección internacional del país asiático. Estas iniciativas consolidan a Vietnam como uno de los polos emergentes más dinámicos de la región.