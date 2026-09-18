El acuerdo millonario al que habría llegado Tini Stoessel con su familia: se repartirían una fortuna de u$S 89 millones.

Una auditoría encargada por los abogados de Tini Stoessel habría establecido el valor de los bienes acumulados por la artista durante los últimos 15 años. El cálculo abarcaría desde su irrupción televisiva con Violetta hasta la etapa actual de su carrera, marcada por sus shows y el tour Futttura.

A partir de esa evaluación se habría elaborado un esquema para ordenar la distribución del patrimonio familiar. Sin embargo, el proyecto no contaría con el respaldo de todos: Alejandro Stoessel cuestionaría el monto atribuido a la fortuna de su hija y no estaría dispuesto a suscribir el acuerdo.

Cómo se repartiría el patrimonio de Tini Stoessel

El esquema difundido establece que la cantante mantendría la mayor parte de los activos, con un 70% del total. Dentro de esa porción quedarían incluidos el dinero disponible exclusivamente a su nombre, los derechos vinculados con sus canciones, las regalías generadas en Argentina y las marcas y acuerdos comerciales que tenga actualmente o pueda incorporar en el futuro.

El porcentaje restante se dividiría entre sus familiares directos. Alejandro tendría asignado un 15%, mientras que Mariana Muzlera recibiría un 10% y Francisco Stoessel, hermano de la artista, obtendría el 5%. La distribución, según lo informado en LAM, también contempla determinados bienes específicos y no solamente dinero en efectivo.

El patrimonio de Tini se convirtio en el centro de la disputa con su padre y manager.

En el caso de Alejandro, la propuesta incluiría una compensación por su trabajo relacionado con la administración comercial de la carrera de su hija, además de la mitad de una propiedad situada en San Isidro. Según lo explicado en el programa, ese inmueble habría sido comprado por él antes de que Tini alcanzara notoriedad pública.

Por qué Alejandro Stoessel no aceptaría el acuerdo

La principal diferencia estaría vinculada con la cifra utilizada para calcular la fortuna. Alejandro consideraría que la valuación realizada por los profesionales contratados por Tini no refleja el verdadero patrimonio de la cantante y, por esa razón, habría decidido no firmar el documento.

“Los allegados a Alejandro dicen que es un delirio, que ni Dua Lipa tiene ese dinero”, señalaron en LAM al referirse a la postura del empresario. La frase expone la magnitud del desacuerdo existente alrededor de la estimación económica que figura en la propuesta.

Además del monto, habría otro foco de tensión dentro de la familia. Según lo expuesto en el programa, los padres de Tini tendrían reparos sobre los abogados seleccionados para llevar adelante el proceso. El periodista Fefe Bongiorno indicó que existiría preocupación por algunas de las personas que acompañaron a la cantante durante las gestiones y por los antecedentes que sus familiares les atribuirían.