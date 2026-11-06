Así es la excéntrica casa de Soy Rada, a sus 43 años: un tobogán en el living, un sillón individual forrado con 80 ositos de peluche marrones y una escalera llena de grafitis

El humorista, actor y mago, Agustín Aristarán, mejor conocido como Soy Rada, tiene una de las casas más excéntricas en el ambiente del espectáculo y que representa su espíritu lúdico que tanto lo caracterizó a lo largo de su carrera.

Un claro ejemplo de eso, es el tobogán rosa que baja de su dormitorio al living; sin embargo, eso solo un detalle, ya que el hogar cuenta con varios elementos distintivos y que se vieron tanto en su ciclo de entrevistas Radahouse como en sus videos humorísticos compartidos en redes sociales.

Un tobogán rosa que conecta el dormitorio con el living

El tobogán es un tubo rosa que arranca en la planta alta, al lado de su habitación, y da dos vueltas hasta desembocar en el living.

Según contó el propio Rada en reiteradas entrevistas, siempre lo quiso. Incluso cuando compró la casa, le avisó a su hija Bianca que iban a instalarlo. Ella le respondió que por fin iba a dejar de insistir, ya que lo pedía desde que tenía uso de razón.

La inspiración fue serie televisiva Chiquititas, la tira que miraba de chico. Para concretarlo, convenció a un arquitecto, buscó proveedor y le escribió una fábrica de toboganes de Rosario.

Además del costado divertido, el tobogán tiene usos concretos:

El mago señaló que le cambia el humor cuando se levanta de mal ánimo, porque la primera bajada del día funciona como reset.

Traslada la ropa sucia hacia el sector de lavado.

Desemboca frente a un grafiti.

Ositos, grafitis y una pintura de Ricardo Fort

El resto de la casa sigue la misma lógica, con arte pop, piezas hechas a mano y cuadros modernos. Los pisos de madera y los ambientes amplios sirven de base para tanta extravagancia.

El sillón es individual, está forrado con ositos marrones y su armado artesanal se mostró en redes sociales. Instagram / @soyrada

Estos son los ambientes y detalles más llamativos:

Sillón de 80 ositos de peluche : es individual, está forrado con ositos marrones y su armado artesanal se mostró en redes sociales.

Escalera de grafitis : un mural cubre todo el recorrido y, en el descanso, aparece un retrato de Ricardo Fort con la banda presidencial y un ojo iluminati en la palma de la mano.

Cocina con isla de madera negra , que equilibra el diseño del conjunto.

Juguetes y referencias: hay objetos vinculados a Pixar y guiños a la saga de Star Wars.

En su hogar se filmaron las cuatro temporadas de Radahouse y producciones como La carpintería de Radi, para su canal de YouTube. Se trata de un lugar con un reflejo de lo que es y con mucho color, moderno y fresco.