Un grupo de aficionados al ferrocarril y viajeros experimentados analizó horarios, frecuencias, pasos fronterizos y todas las combinaciones disponibles para conectar Europa con el sudeste asiático en apenas tres semanas sin tomar un solo avión.

El resultado es un recorrido de 18.755 kilómetros que atraviesa 13 países y conecta Portugal con Singapur únicamente por tierra.

¿Cómo es el viaje en tren más largo del mundo?

El punto de partida está en Lagos, una ciudad costera del sur de Portugal. Desde allí, el itinerario avanza hacia España y continúa rumbo a Europa central y oriental. El tren atraviesa países como Francia, Alemania, Polonia y Bielorrusia antes de llegar a Moscú.

Allí comienza la travesía por Siberia, en la cual, durante varios días, el tren avanza a través de extensas llanuras, bosques infinitos y regiones casi despobladas. Este sector permite conectar con Mongolia y luego ingresar a China, donde la red ferroviaria se moderniza por completo y combina trenes convencionales con servicios de alta velocidad.

Tras cruzar ciudades como Pekín, el viaje toma rumbo sur. La ruta continúa hacia Laos, Tailandia y Malasia, hasta alcanzar finalmente la conexión ferroviaria que cruza hacia la isla-Estado de Singapur, destino final de esta odisea.

El viaje existe oficialmente desde diciembre de 2021, cuando se inauguró la línea que une Kunming (China) con Vientiane (Laos) . Ese tramo fue la pieza que faltaba para enlazar, de forma casi continua, las redes ferroviarias de Europa, Rusia, China y el sudeste asiático.

El viaje en tren más largo del mundo: ¿qué países atraviesa?

A lo largo de los casi 19 mil kilómetros, el ferrocarril atraviesa 13 países:

Portugal

España

Francia

Alemania

Polonia

Bielorrusia

Rusia

Mongolia

China

Laos

Tailandia

Malasia

Singapur

Reddit/ Mark Smith

Cada tramo ofrece paisajes, culturas y sistemas ferroviarios completamente diferentes. Desde los trenes regionales europeos hasta los convoyes transiberianos y los servicios de alta velocidad chinos, el viaje combina tecnología, historia y diversidad geográfica en una sola experiencia.

¿Cuánto cuesta viajar en tren desde Portugal hasta Singapur?

El recorrido se completa en unos 21 días, siempre y cuando todas las conexiones se realicen según lo previsto. Una sola demora puede obligar a reorganizar buena parte del itinerario, por lo que la puntualidad es uno de los desafíos más grandes del viaje.

En cuanto a los costos, el valor total ronda los 1200 euros por persona, sin incluir alojamiento, comidas ni trámites migratorios. Si bien no es un viaje económico, resulta competitivo frente al costo acumulado de varios vuelos intercontinentales.

Shutterstock

Además, mientras que un vuelo entre Lisboa y Singapur puede generar más de cinco toneladas de CO₂ por pasajero, el trayecto en tren reduce de forma significativa la huella de carbono, convirtiéndose en una alternativa más sostenible.