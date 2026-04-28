La reactivación del transporte ferroviario en Colombia suma un nuevo avance con el impulso financiero al Tren del Café, un proyecto que busca transformar la conectividad entre regiones estratégicas. La iniciativa, que atravesará Antioquia, Risaralda y Caldas, avanza ahora con apoyo internacional. El respaldo llega en un momento clave para el desarrollo de infraestructura, donde la integración territorial se perfila como uno de los principales motores de crecimiento. Las autoridades destacan que este corredor no solo movilizará carga, sino que también fortalecerá la competitividad logística del país. En ese contexto, el financiamiento otorgado permitirá destrabar una fase crítica del proyecto. Los estudios técnicos y de factibilidad, considerados esenciales para su ejecución, contarán con recursos que alivian la presión fiscal de las regiones involucradas. El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) destinó tres millones de dólares en cooperación no reembolsable para financiar los análisis necesarios del proyecto. Este aporte cubre una parte significativa de los estudios que definirán la viabilidad técnica y económica del corredor ferroviario. Según el propio organismo, estos recursos permitirán estructurar un proyecto orientado a mejorar la integración regional, aumentar la eficiencia del transporte y promover alternativas sostenibles. Con este respaldo, los departamentos podrán redirigir fondos inicialmente previstos para esta fase hacia otras necesidades del plan. El Tren del Café contempla una extensión cercana a los 230 kilómetros, enlazando puntos clave entre Antioquia, Caldas y Risaralda. El trazado conectará la Estación Primavera con el Kilómetro 41 y Caimalito, consolidando un eje estratégico en el centro del país. Además de integrar el Eje Cafetero, el proyecto busca articularse con redes férreas existentes, lo que abriría la puerta a conexiones más amplias hacia el Caribe y el Pacífico. Las autoridades regionales también proyectan recuperar tramos históricos para ampliar el alcance del sistema. Las estimaciones oficiales indican que los estudios y diseños estarán listos hacia 2028. Esta etapa definirá aspectos clave como la construcción de puentes, túneles y cruces sobre el río Cauca, fundamentales para la ejecución de la obra. El proyecto también contempla estándares técnicos modernos, incluyendo trochas adaptadas para trenes de carga de alto rendimiento. Una vez finalizada la fase de estudios, el reto será asegurar los recursos necesarios para su construcción y convertir esta iniciativa en una realidad para la infraestructura ferroviaria del país.