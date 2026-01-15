Un país asiático ha realizado un avance significativo en la revolución del transporte ferroviario con la presentación de sus prototipos CR450, un nuevo tren bala que tiene el potencial de redefinir los límites de la velocidad sobre rieles.

Con una velocidad de prueba de hasta 450 kilómetros por hora y una velocidad operativa prevista de 400 km/h, este nuevo desarrollo tecnológico podría transformarse en el tren comercial más veloz del mundo, superando a los célebres trenes de alta velocidad japoneses.

Un avance importante para los trenes de alta velocidad

El tren CR450 representa un salto significativo respecto a su predecesor, el CR400 Fuxing, que actualmente opera a 350 km/h, detalla la agencia china Xinhua.

Los nuevos prototipos, presentados en Beijing, vienen en dos modelos: el CR450AF y el CR450BF, cada uno compuesto por ocho vagones, cuatro de ellos con motor y cuatro sin motor, de acuerdo con CRRC Corporation Limited (CRRC), el principal fabricante de trenes de China.

Los trenes de alta velocidad se caracterizan por un sistema de tracción con imanes avanzado, enfriado por agua y permanente, así como por un sistema de boogies confiable y de alta estabilidad.

El tren bala récord del mundo viaja a 450 kilómetros por hora.

El CR450 introduce un nuevo diseño de contención del boogie para minimizar la resistencia al aire a altas velocidades, junto con un frente aerodinámico de baja resistencia y afilado, parabrisas aerodinámico y materiales ligeros.

En comparación con sus predecesores, la resistencia operativa general del CR450 se reducirá en 22 por ciento y su peso disminuirá en 10 por ciento, precisó el Grupo Estatal de Ferrocarriles de China.

Los trenes están equipados con un sistema de frenado de emergencia avanzado y de múltiples niveles y con más de 4.000 sensores para el monitoreo en tiempo real de los sistemas clave, incluyendo la carrocería del vagón, pantógrafo de alto voltaje, control del tren y sistemas de detección de fuego.

Integra técnicas avanzadas de reducción del ruido en las diferentes áreas y frecuencias, lo que disminuye el ruido interior en 2 decibeles e incrementa en 4 por ciento el espacio de servicio para los pasajeros en comparación con sus predecesores.

También se utilizó un sistema más allá del horizonte para un mejor reconocimiento de situaciones de emergencia, detalló CRRC.

El CR450 y su ventaja sobre trenes rápidos mundiales

El CR450 se destaca notablemente en comparación con otros trenes de alta velocidad que se encuentran en operación en el mundo:

El actual CR400 ‘Fuxing’ chino opera a 350 km/h.

El ICE 3 alemán puede alcanzar los 330 km/h.

El Shinkansen japonés, el icónico “tren bala”, alcanza velocidades máximas de 320 km/h en sus modelos más avanzados como el N700.

Este tren se creó en China y supera a los japoneses.

Liderazgo en ferrocarriles de alta velocidad y proyectos internacionales

China no solo lidera en velocidad, sino también en infraestructura ferroviaria. Con cerca de 47.000 kilómetros de vías de alta velocidad, el país asiático posee la red más extensa del mundo. Este liderazgo se refleja en proyectos internacionales exitosos como: