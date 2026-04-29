La movilidad en el Valle de México acaba de sumar una nueva opción que promete cambiar la rutina de miles de viajeros. Con una tarifa inicial de apenas 45 pesos, comenzó a operar una de las obras de transporte más esperadas por quienes necesitan llegar más rápido al aeropuerto o trasladarse entre la CDMX y el Estado de México. La inauguración del Tren Felipe Ángeles marca un nuevo paso en la estrategia de recuperación de los trenes de pasajeros en México. Aunque en su arranque el recorrido tomará menos de 60 minutos, la meta oficial es reducir el trayecto hasta 43 minutos, una diferencia que podría impactar directamente en los tiempos de traslado diarios. Además del ahorro de tiempo, el proyecto también apunta a beneficiar a cientos de miles de personas de municipios como Tultitlán, Tultepec, Nextlalpan y Zumpango, donde la demanda de transporte ha crecido en los últimos años. Sin embargo, detrás de esta inauguración hay detalles clave sobre estaciones, horarios y conexiones que ya comienzan a llamar la atención. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, inauguró oficialmente el Tren Felipe Ángeles, una nueva ruta ferroviaria de 41 kilómetros que conecta la estación Buenavista con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Durante el evento en la estación Terminal AIFA-Clara Krause, la mandataria aseguró que esta obra busca garantizar el derecho a la movilidad con transporte de primer nivel y precios accesibles para la población y visitantes. El trayecto está diseñado para realizarse en 43 minutos, aunque durante el inicio de operaciones el tiempo estimado será de alrededor de 60 minutos. La velocidad promedio será de 65 km/h, con una máxima de 130 km/h. La tarifa promocional del primer mes será de 45 pesos desde cualquier estación hasta el AIFA, mientras que los viajes entre estaciones intermedias costarán 11.50 pesos. Posteriormente, las autoridades informarán las tarifas definitivas. El Tren Felipe Ángeles Buenavista-AIFA contará con seis estaciones nuevas además de la terminal aeroportuaria: Además, la ruta tendrá conexión con distintos sistemas de transporte para facilitar la movilidad en la zona metropolitana. En la Ciudad de México, enlazará con el Tren Suburbano Buenavista-Cuautitlán, la Línea B del Metro, las líneas 1, 3 y 4 del Metrobús, además de Ecobici. En el Estado de México, permitirá conexión con el Mexibús y con rutas de transporte público local, ampliando las opciones de traslado para miles de usuarios. De acuerdo con Banobras, el servicio arrancará con cuatro de los 10 trenes que operarán en la ruta. Los horarios de operación serán: La frecuencia inicial será de 30 minutos, aunque el objetivo es reducirla hasta 12 minutos conforme se integren más unidades. Las autoridades estiman una demanda de 57 mil pasajeros diarios, aunque la capacidad total del sistema permitirá movilizar a más de 80 mil personas.