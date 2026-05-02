El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió este viernes, día en el que finalizaba el plazo para solicitar permiso al Congreso para mantener desplegadas las tropas en Oriente Medio, una carta a los legisladores asegurando que la guerra con Irán ha “concluido”. “No ha habido intercambio de disparos entre las Fuerzas Armadas de Estados Unidos e Irán desde el 7 de abril de 2026”, escribió Trump en cartas similares dirigidas al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y al senador republicano Chuck Grassley, presidente pro tempore del Senado. “Las hostilidades que comenzaron el 28 de febrero de 2026 han cesado”, agregó el mandatario, según reportaron CBS News y NBC News. Trump sostuvo que, a pesar del éxito de las operaciones de Estados Unidos contra el régimen iraní y de los continuos esfuerzos por lograr una paz duradera, “la amenaza que Irán representa para Estados Unidos y nuestras Fuerzas Armadas sigue siendo significativa”, y prometió mantener informados a los líderes del Congreso sobre nuevos acontecimientos. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el propio Trump han asegurado en los últimos dos días que el alto el fuego vuelve el contador legalmente a cero en lo que respecta a ese permiso que estipula la ley de Poderes de Guerra. La norma obliga a que el Congreso apruebe -siempre que el Legislativo no haya declarado o autorizado ya la guerra o que EE.UU. no haya sido atacado directamente- mantener las tropas antes de que se cumplan 60 días de iniciado el conflicto. Ese plazo teóricamente se cumple, según establecieron legisladores en su mayoría demócratas, a partir del informe sobre el inicio de los ataques enviado por el republicano el pasado 2 de marzo, dos días después de que EE.UU. e Israel lanzaran sus ataques contra Irán. Trump sugirió hoy además que la ley, aprobada en 1973 en las postrimerías de la guerra de Vietnam, podría ser inconstitucional y puntualizó que ningún Gobierno estadounidense ha apelado desde entonces al Congreso para mantener una operación en el exterior activa. “Siempre estamos en contacto con el Congreso, pero nadie lo ha solicitado nunca antes (...) ¿Por qué deberíamos ser diferentes?”, indicó el presidente a periodistas en la Casa Blanca. “He dirigido y seguiré dirigiendo las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de acuerdo con mis responsabilidades y en virtud de mi autoridad constitucional para conducir las relaciones exteriores de los Estados Unidos como Comandante en Jefe y Jefe del Ejecutivo”, enfatizó el primer mandatario en la carta que envió la Casa Blanca. Aunque rija el alto el fuego, la administración de Trump mantiene un bloqueo naval a los puertos iraníes -medida considerada un acto de guerra- y advirtió que puede reanudar los ataques de forma inminente. De hecho, días después del anuncio del alto el fuego, Hegseth dijo que las fuerzas armadas estadounidenses podrían volver a la acción “con solo pulsar un botón”.