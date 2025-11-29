Cada vez más personas mayores de 60 años deciden emigrar en busca de tranquilidad, seguridad y un sistema de salud accesible.

Dentro de Europa, uno de los países que más creció en popularidad entre jubilados y pensionados es Portugal, una nación que combina costos razonables, excelente atención médica y un estilo de vida relajado, ideal para disfrutar esta etapa con mayor bienestar.

Además de ofrecer ciudades seguras, clima agradable y un nivel de vida estable, Portugal cuenta con uno de los sistemas de salud mejor valorados del continente, tanto por su estructura pública como por el acceso económico al sector privado. Sumado a esto, su Visa D7 facilita la residencia legal a quienes cuentan con ingresos estables, especialmente jubilados extranjeros.

¿Por qué Portugal es uno de los mejores países para emigrar después de los 60?

Portugal mantiene un sistema sanitario mixto sólido y accesible que favorece especialmente a los mayores. Los expatriados pueden elegir entre:

Servicio Nacional de Salud (SNS)

Es el sistema público, con cobertura amplia en hospitales y centros de atención primaria, ofrece estos servicios:

Atención médica esencial Copagos reducidos Tratamientos de emergencia sin costo significativo Acceso garantizado para cualquier residente legal



Este modelo permite que los jubilados tengan una cobertura completa con gastos muy bajos.

Sistema privado

Es altamente utilizado por mayores de 60 años, sobre todo por su rapidez y calidad. Sus ventajas más destacadas:

Consultas médicas entre u$s 65 y u$s 145 Con seguro, los costos bajan a u$s 17,50 en promedio Atención domiciliaria disponible Cobertura durante viajes internacionales Especialistas accesibles con tiempos de espera mínimos



Su valor es considerablemente menor al de Estados Unidos y otros países europeos, lo que lo vuelve especialmente atractivo.

¿Cómo es la atención médica para los jubilados que viven en Portugal?

Según International Living, Portugal posee una infraestructura sanitaria moderna, con hospitales organizados en redes eficientes que permiten acceder rápidamente a:

Ginecólogos

Cardiólogos

Dermatólogos

Clínicas multilingües para expatriados

Además, tanto el sector público como el privado cuentan con personal preparado para atender a extranjeros y con centros médicos adaptados a necesidades de adultos mayores.

¿Qué otros beneficios ofrece Portugal a quienes emigran después de los 60?

Además de su sistema médico de calidad, Portugal se destaca por:

Bajo costo de vida comparado con otros países de Europa occidental

Seguridad ciudadana elevada

Transporte accesible y eficiente

Ciudades tranquilas como Braga, Faro, Aveiro o Évora

Clima templado todo el año

Comunidad creciente de jubilados extranjeros

Estos factores convierten al país en uno de los destinos favoritos para una vida más relajada y estable.

¿Qué requisitos pide Portugal para obtener la Visa D7 para jubilados?

La Visa D7 es la alternativa más elegida por jubilados extranjeros que desean vivir legalmente en Portugal. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores portugués y la Embajada de Portugal en Argentina, los requisitos principales son: