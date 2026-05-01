Este viernes, 1 de mayo de 2026, la cotización deldólar llegó a 3654.64 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0,57%. En la última semana, la cotización del Dólar subió 2.88%, mientras que en el último año cayó 9.20%, señalando un repunte reciente dentro de una tendencia anual bajista. En los últimos diez días el Dólar fue volátil: subió al inicio, encadenó cuatro bajas, repuntó dos jornadas, registró una corrección y cerró con dos avances; el balance final quedó estable, sin cambios netos. La volatilidad económica del Dólar en la última semana es del 11.82%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 14.06%. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días pasados. Este incremento sugiere una posible recuperación en la confianza del mercado. El costo de comprar 100 dólares en Colombia, considerando un valor por unidad de 3654.6399 pesos colombianos, es de 365463.99 pesos colombianos; comprar 200 dólares cuesta 730927.98 pesos y 500 dólares cuesta 1827319.95 pesos.