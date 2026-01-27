Los sistemas de transporte cumplen un rol clave en el desarrollo económico y la integración de las ciudades, y los trenes de alta velocidad se consolidan como una de las grandes apuestas del futuro. En ese contexto, Brasil anunció un megaproyecto ferroviario que promete convertirse en el tren más rápido de América Latina y en uno de los más modernos del continente.

La nueva formación superará los 350 kilómetros por hora y cambiará por completo la forma de trasladarse entre los principales centros urbanos del país.

¿Cómo será el tren de alta velocidad que inaugurará Brasil?

El proyecto contempla la construcción del Trem de Alta Velocidade (TAV), una obra sin precedentes en América del Sur que conectará Río de Janeiro, San Pablo y Campinas, tres de las ciudades más importantes a nivel económico y productivo del país.

La velocidad máxima del tren será de 350 km/h, lo que permitirá completar el trayecto entre Río de Janeiro y San Pablo en aproximadamente 1 hora y 45 minutos, reduciendo de forma drástica los tiempos actuales de viaje.

¿Cuál será el recorrido y cuánto tiempo demorará el viaje?

La traza total del tren tendrá una extensión de 510 kilómetros y podrá cubrirse en cerca de dos horas, un avance clave para agilizar la movilidad de pasajeros y aliviar el intenso tránsito vehicular que hoy existe entre estas ciudades.

El corredor vial que une Río de Janeiro y San Pablo es uno de los más transitados de Brasil, por lo que la puesta en marcha del TAV permitiría reducir el caudal de autos y mejorar la seguridad vial.

¿Por qué este tren es un proyecto histórico para América Latina?

El desarrollo ferroviario actual en Brasil cuenta con trazas que no superan los 160 kilómetros de longitud. Con este nuevo tren, el país busca duplicar e incluso triplicar la capacidad de su sistema ferroviario, apostando por un medio de transporte más rápido, seguro y sostenible.

Además, el TAV incorporará tecnología similar a la que utilizan los trenes de alta velocidad de Japón y Europa, posicionando a Brasil a la vanguardia del transporte ferroviario en la región.

¿Cuáles son las principales características del tren más rápido del continente?

El megaproyecto contará con las siguientes especificaciones:

Recorrido total de 510 kilómetros, hasta Campinas

Velocidad máxima de 350 kilómetros por hora

Construcción de túneles y viaductos a lo largo de toda la traza

Inversión estimada entre u$s 10.000 y u$s 20.000 millones

El foco principal de la obra es mejorar el flujo de pasajeros entre ciudades, fomentar un transporte sustentable y transformar la movilidad en América del Sur.

Fuente: DepositPhotos

¿Cuándo estará operativo el tren de alta velocidad?

Según las estimaciones oficiales, las obras comenzarían en 2027, una vez finalizada la etapa de planificación. En tanto, se espera que el tren pueda entrar en funcionamiento a principios de 2032, convirtiéndose en el orgullo ferroviario del continente.