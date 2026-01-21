La innovación tecnológica en el mundo de la aviación se encuentra en un continuo proceso de desarrollo para rediseñar las aeronaves que se conocen en la actualidad. Próximamente, se inaugurará un avión que ya es reconocido como el más poderoso del mundo.

Este avance representa un hito significativo en la industria, reflejando el compromiso con la excelencia y la mejora constante en el sector aeronáutico.

Despega el avión de guerra más poderoso del mundo: conquista los cielos y es el orgullo de un país (foto: archivo).

Cuándo iniciará su vuelo el avión más potente del planeta y qué características tendrá

El poder económico y militar de Estados Unidos se posiciona como el más relevante en el contexto global. Para evidenciar la trascendencia de su Armada, se desarrolló el caza F-47, un prototipo que alcanzará velocidades jamás antes vistas y contará con armamento de última generación.

Desarrollado por Boeing, el caza F-47 se integrará a la Fuerza Aérea de Estados Unidos con el objetivo de transformar radicalmente la hegemonía de las naves de uso militar. Este nuevo avión será tan vanguardista como impresionante. La producción de estos aviones se lleva a cabo en las instalaciones Phantom Works de Boeing en San Luis.

El nuevo caza F-47 de la USAF volará por primera vez en 2028

Por su parte, David Allvin informó que el tiempo de demora será necesario para poder contar con 185 cazas F-47, lo que incrementará de manera considerable el poder militar del ejército estadounidense, posicionándose como el más poderoso del planeta.

Asimismo, el tiempo que queda por delante será un gran aliado para el equipo de ingenieros de la Armada para poder ensamblar cada una de las partes que harán de este avión una pieza única, con armamento letal y con capacidades mayores de combustible.

El jefe del Estado Mayor de la USAF y general, David Allvin, confirmó que el nuevo caza F-47, el cual servirá para diferentes operaciones estratégicas, ya sea por controles de rutina, inspecciones y apoyo logístico a unidades marítimas, tendrá su primer vuelo en 2028.

Lanza el avión de combate más fuerte del mundo: domina los cielos y es el orgullo de una nación (foto: archivo)

Características de los nuevos caza F-47 que reemplazarán al F-22

Entre las características más preponderantes de las unidades, se destaca la fusión de sensores, geometría furtiva avanzada, propulsión adaptativa, sistemas tripulados y no tripulados y cañones múltiples, ametralladoras automáticas y desvío de proyectiles.

Los nuevos caza F-47 reemplazarán a los ya antiguos caza F-22 Raptor, que fueron una nave insignia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Este tipo de aviones de combate estarán equipados con elementos de última tecnología y contarán, entre otras cosas, con sistemas de navegación y detector de misiles de larga distancia.

Por su parte, una de las prestaciones más importantes que tiene este modelo es que podrá volar a una velocidad máxima de 1800 km/h y estará preparado para operar con drones militares con sistemas de inteligencia artificial.

El poderío aéreo de Estados Unidos

Estados Unidos es la nación mejor posicionada si se habla de poderío militar aéreo, según el ranking de Global Firepower. Su flota se compone de más de 13.000 aviones, entre los cuales destacan: