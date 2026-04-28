La reactivación del tren entre Villavicencio y Puerto Gaitán dejó de ser una promesa y entró en fase técnica. El Ministerio de Transporte, junto con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), firmó las actas de inicio de los estudios de factibilidad, marcando el punto de partida para definir cómo operará este corredor férreo que transformaría la logística en los Llanos Orientales. Con una inversión que supera los $60.000 millones solo en estudios, el proyecto entra en una etapa clave que determinará si el tren podrá operar en su totalidad en los próximos años, una vez se completen las fases de estructuración y construcción. Aunque todavía no hay una fecha exacta de operación comercial, el cronograma oficial establece tiempos concretos que acercan el proyecto a la realidad. Los estudios de factibilidad tendrán una duración de entre 7 y 10 meses, dependiendo del tramo. Esto significa que, si los resultados son positivos, el corredor podría pasar a fase de estructuración definitiva y posterior construcción en los próximos años. La operación completa del tren dependerá de esas conclusiones técnicas y de la decisión del próximo Gobierno sobre su ejecución. El corredor Villavicencio - Puerto Gaitán tendrá una extensión aproximada de 193,5 kilómetros, divididos en dos grandes tramos: Además, contempla la construcción de cerca de 18 kilómetros en puentes y viaductos, lo que refleja la complejidad del terreno en esta zona del país. El proyecto está diseñado principalmente para el transporte de carga, aunque no se descarta que en el futuro incluya pasajeros, fortaleciendo la movilidad regional. Las proyecciones iniciales son ambiciosas. Según los estudios preliminares, el corredor podría movilizar entre 388.000 y 932.000 toneladas de carga al año hacia 2080. Los principales productos serían agroindustriales, como soya y maíz, claves para la seguridad alimentaria de Colombia. Esto permitiría reducir costos logísticos y mejorar la competitividad de los productores de la región. El desarrollo técnico del proyecto está en manos de consorcios especializados: La interventoría será realizada por el Consorcio Férreo del Llano BC, que supervisará ambos segmentos del corredor. Estos equipos tendrán la tarea de evaluar aspectos clave como demanda, impacto ambiental, viabilidad financiera, ingeniería ferroviaria y operación. El proceso ya avanzó más allá del papel. En abril de 2026 se iniciaron espacios de socialización con comunidades en Villavicencio y municipios cercanos, donde se presentaron los alcances del proyecto. Estas mesas de participación son clave para definir impactos sociales, ambientales y territoriales, y hacen parte del proceso de estructuración. Por ahora, no hay fecha confirmada para el inicio de obras, pero lo cierto es que el proyecto ya cuenta con respaldo institucional, recursos definidos para estudios y una hoja de ruta clara.