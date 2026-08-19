Colocar un frasco con ramitas de canela, clavos de olor y naranja: por qué lo recomiendan y para qué sirve

El ambiente de nuestro hogar influye directamente en nuestro bienestar diario, y lograr que cada rincón desprenda una fragancia agradable es un deseo constante. En los últimos años, las alternativas ecológicas ganaron terreno sobre los aerosoles químicos sintéticos gracias a su perfil saludable y sostenible.

Una de las mezclas más virales y recomendadas consiste en colocar un frasco o infusión con rodajas de naranja, ramitas de canela y clavos de olor . Esta combinación natural promete transformar la atmósfera de la casa, aportando calidez, confort y equilibrio sin necesidad de gastar de más ni contaminar el aire.

¿Para qué sirve esta infusión aromática natural?

Este preparado funciona principalmente como un ambientador casero y ecológico diseñado para perfumar el hogar con una fragancia dulce, especiada y cítrica. Entre sus utilidades más destacadas se encuentran:

Eliminación de malos olores : neutraliza rápidamente los aromas intensos a humedad o los vapores de la cocina (como frituras y pescados).

Purificación del ambiente : sus componentes desprenden propiedades antisépticas que ayudan a mantener un aire más limpio.

Aromatización prolongada: sirve como base para rellenar frascos difusores con palitos (mikados), atomizadores o simplemente para infusionar vapor cálido en la casa.

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¿Por qué los expertos recomiendan la mezcla de canela, clavo y naranja?

Los especialistas en salud ambiental y aromaterapia aconsejan esta receta porque evita el uso de compuestos orgánicos volátiles (COVs), ftalatos y formaldehído, sustancias químicas presentes en muchos aerosoles comerciales.

Desde la ciencia del olfato, la combinación de ingredientes aporta beneficios específicos respaldados por estudios:

Naranja (Citrus sinensis) : según investigaciones en neurociencia aplicada al olfato, el limoneno presente en la cáscara de cítricos estimula el sistema nervioso, ayudando a reducir la ansiedad y mejorar el estado de ánimo.

Canela y clavo de olor: esta mezcla genera una atmósfera acogedora ideal para el otoño o el invierno. Asimismo, la aromaterapia señala que los compuestos volátiles como el eugenol (del clavo) y el cinamaldehído (de la canela) poseen propiedades antimicrobianas que purifican el aire mientras inducen a la relajación y disminuyen el cortisol.

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¿Cómo se prepara paso a paso este ambientador casero?

De acuerdo con la receta difundida en un portal de vida, la preparación de este potpourri líquido o simmer pot es sumamente sencilla:

Cortar la fruta: corta una naranja entera en rodajas finas (sin quitar la cáscara). Reunir las especias: añade tres trozos de canela en rama y tres cucharadas soperas de clavos de olor. Llevar a ebullición: coloca los ingredientes en una olla, cúbrelos con agua y calienta hasta que rompa el hervor. Infusionar a fuego lento: deja hervir a fuego bajo durante varios minutos hasta que el vapor perfume la casa. Conservar en frasco: una vez frío, cuela el líquido y viértelo en un frasco de vidrio reutilizable con varillas de madera o en un pulverizador.

¿Qué beneficios esotéricos y de bienestar se le atribuyen?

Más allá de la evidencia aromática, diversas tradiciones de armonización del hogar, como el Feng Shui, recomiendan este truco. Se cree que la canela es un potente canalizador para atraer la prosperidad, el éxito y la abundancia.

Por su parte, la naranja representa la energía vital y la buena suerte, mientras que los clavos de olor se utilizan ritualmente para bloquear malas vibraciones y limpiar las energías estancadas de las habitaciones.