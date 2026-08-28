Las Fuerzas Armadas de Argentina tienen establecido un límite de edad para los jóvenes que ingresan al Servicio Militar Voluntario. La normativa determina qué ocurre con los soldados que continúan en servicio y llegan a los 28 años.

El régimen contempla un compromiso inicial de servicio y la posibilidad de renovarlo bajo determinadas condiciones. Sin embargo, la permanencia está sujeta a requisitos específicos.

De acuerdo con la reglamentación de la Ley 24.429, cuando un Soldado Voluntario alcanza cierta edad, su compromiso no puede ser renovado y debe producirse la baja correspondiente.

Servicio Militar Voluntario: qué pasa al cumplir 28 años

La normativa establece que el compromiso de servicio no será renovado cuando el Soldado Voluntario cumpla 28 años durante el período correspondiente.

La baja no se produce necesariamente el día en que alcanza esa edad. La reglamentación establece que deberá concretarse en el último mes del año calendario en curso.

De esta manera, los 28 años funcionan como el límite máximo de permanencia dentro de este régimen de Tropa de Voluntarios .

Qué requisitos deben cumplir para renovar el servicio

La continuidad después del compromiso inicial no es automática. Los soldados deben cumplir determinadas condiciones para poder permanecer en actividad.

Entre los principales requisitos establecidos se encuentran:

Manifestar la voluntad de renovar el compromiso de servicio.

Ser calificado como “PROPUESTO PARA PERMANECER EN SERVICIO ACTIVO”.

Haber terminado la Educación Secundaria.

Cumplir con las condiciones establecidas por la Fuerza correspondiente.

El compromiso inicial contempla un período de dos años. Una vez cumplido, la autoridad de cada Fuerza puede conceder el alta efectiva cuando se cumplen las condiciones previstas.

Cuándo pueden dar de baja a los soldados voluntarios

Los 28 años funcionan como el límite máximo de permanencia dentro de este régimen de Tropa de Voluntarios. (Foto: imagen ilustrativa creada con IA) ChatGPT

La reglamentación contempla distintas situaciones en las que el compromiso de servicio no puede ser renovado.

Las principales causas son:

Ser declarado “NO PROPUESTO PARA PERMANECER EN SERVICIO ACTIVO”.

Cumplir 28 años de edad durante el período correspondiente.

Incurrir en otras causas establecidas por las reglamentaciones de cada Fuerza.

No completar la instrucción escolar mínima obligatoria una vez terminado el plazo excepcional previsto.

En caso de ser calificado como “NO PROPUESTO”, la baja se dispone de acuerdo con el procedimiento correspondiente.

Qué ocurre si todavía no terminaron la secundaria

La reglamentación también contempla una situación especial para quienes todavía no completaron sus estudios secundarios.

Cuando el soldado tuvo un desempeño destacado y acredita avances comprobables en sus estudios, una Junta de Calificaciones puede recomendar renovaciones excepcionales .

Estas renovaciones pueden ser:

Hasta dos renovaciones.

Cada una por un período de dos años .

Con un máximo excepcional de seis años de compromiso.

Si después de ese plazo el personal de Tropa de Voluntarios no completó la instrucción escolar mínima obligatoria, corresponde la baja y el pase a la reserva.