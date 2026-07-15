Uno de los proyectos más esperados ya muestra importantes avances y confirma cómo será su recorrido.

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La Línea 7 del Metro de Santiago continúa consolidándose como una de las obras de infraestructura más importantes de Chile. El proyecto, que contempla 26 kilómetros de extensión, registra un avance cercano al 42% de ejecución, con 17 kilómetros de túneles excavados, y permitirá conectar ocho comunas en apenas 37 minutos, reduciendo significativamente los tiempos de desplazamiento para más de 1,6 millones de personas cuando entre en operación.

Además del progreso en la construcción, Metro de Santiago confirmó que esta nueva línea contará con 19 estaciones, facilitará conexiones con cinco líneas ya existentes y hará parte de un ambicioso plan de modernización del sistema de transporte para la próxima década.

¿Cuál será el recorrido completo de la Línea 7 del Metro de Santiago?

La futura Línea 7 unirá los extremos norponiente y oriente de Santiago, conectando Renca con Vitacura mediante un trazado de 26 kilómetros que atravesará las siguientes ocho comunas:

Renca

Cerro Navia

Quinta Normal

Santiago

Recoleta

Providencia

Las Condes

Vitacura

Gracias a esta infraestructura, el tiempo de viaje entre ambos extremos será de 37 minutos, lo que permitirá disminuir considerablemente los trayectos diarios de miles de usuarios.

¿Qué estaciones tendrá la nueva Línea 7 del Metro?

La Línea 7 contará con 19 estaciones, distribuidas de la siguiente manera:

Renca

Av. Vicuña Mackenna / Av. Brasil

Av. Vicuña Mackenna / Av. José Miguel Infante

Cerro Navia

Rolando Petersen / Salvador Gutiérrez

Mapocho / Huelén (futura combinación con Línea A al aeropuerto)

Mapocho / Neptuno

Quinta Normal

Mapocho / Radal

Mapocho / Walker Martínez

Mapocho / Matucana

Santiago

Mapocho / Av. Ricardo Cumming

Puente Cal y Canto (conexión con Líneas 2 y 3)

Recoleta

Baquedano (conexión con Líneas 1 y 5)

Providencia

Pedro de Valdivia (conexión con Línea 1)

Las Condes

Av. Vitacura / Isidora Goyenechea (futura conexión con la extensión de Línea 6)

Cerro Colorado / Rosario Norte

Vitacura

Av. Vitacura / Las Catalpas

Av. Alonso de Córdova / Av. Américo Vespucio

Av. Presidente Kennedy / Gerónimo de Alderete

Av. Presidente Kennedy / Av. Padre Hurtado Norte

Av. Presidente Kennedy / Estoril

Con estas estaciones, la nueva línea ofrecerá múltiples alternativas de conexión y contribuirá a distribuir mejor el flujo de pasajeros dentro de la red.

¿Cuánto avanza la construcción de la Línea 7 del Metro?

Las autoridades informaron que las obras ya alcanzan un 42% de avance general, mientras que se han excavado 17 kilómetros de túneles en distintos frentes de trabajo.

Uno de los hitos recientes fue la unión de seis kilómetros continuos de túnel, lo que permitió acelerar el desarrollo del proyecto y mantener el cronograma previsto para su puesta en funcionamiento.

Durante las primeras etapas también destacó el trabajo de la tuneladora TBM, una máquina especializada que permitió avanzar de forma simultánea en la excavación y el revestimiento de los túneles mediante la instalación de miles de dovelas de concreto.

¿Cuándo comenzará a operar la Línea 7?

La planificación oficial establece que la Línea 7 del Metro de Santiago entrará en operación a finales de 2028.

Una vez inaugurada, se espera que registre cerca de 60 millones de viajes al año, fortaleciendo la red de transporte público y ofreciendo una alternativa más rápida para quienes se movilizan entre el norponiente y el sector oriente de la capital chilena.