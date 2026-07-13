La expectativa por el enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026 mantiene hoy en día la preocupación no sólo por el resultado del partido sino también por las demoras que acarrean en la transmisión algunas plataformas de streaming.

Para quienes busquen ver el encuentro sin delay , existe una alternativa económica que solo requiere un cable coaxial y unos pocos minutos de trabajo.

Se trata de una antena casera para Televisión Digital Abierta (TDA), que permite recibir la señal en alta definición.

¿Cómo hacer una antena casera con cable para ver Argentina vs. Inglaterra?

Una de las opciones más económicas para ver la semifinal entre Argentina e Inglaterra sin delay consiste en fabricar una antena casera usando un cable coaxial, un conector F y algunas herramientas básicas que se encuentran en el hogar o se consiguen en ferretería.

¿Cómo armar una antena casera para ver la semifinal del Mundial sin delay? (Imagen ilustrativa)

Los materiales necesarios son:

Un cable coaxial (preferentemente RG6)

Un conector F.

Cinta aisladora.

Un cúter o alicate.

Una regla o cinta métrica.

Paso a paso: cómo armar la antena casera

Colocá el conector F en uno de los extremos del cable. Ese será el que irá conectado a la entrada de antena del televisor . En el otro extremo, medí 12,5 centímetros desde la punta y retirale únicamente la cubierta plástica exterior con mucho cuidado. Doblá hacia atrás la malla metálica y la lámina de aluminio. Es importante que ningún hilo toque el cobre central para evitar interferencias en la señal. Quitá el aislante plástico que recubre el núcleo hasta dejar al descubierto unos 12,5 centímetros del filamento de cobre, que actuará como receptor de la señal. Sujetá la malla con cinta aisladora para darle firmeza al cable. Con eso, la antena casera ya estará lista para usarse.

Cómo configurar el televisor para captar la señal de la TDA

Después de conectar la antena, se recomienda colocar el extremo receptor lo más alto posible y, de ser posible, cerca de una ventana.

Luego hay que ingresar al menú del televisor y ejecutar la sintonización automática, seleccionando la opción “Aire” o “Digital”, según el modelo del equipo.

Si durante la búsqueda la imagen se corta o aparece pixelada, basta con modificar la posición de la antena hasta encontrar el punto con mejor recepción, lo que permitirá seguir Argentina vs. Inglaterra con imagen HD y prácticamente sin demora.

¿Cuáles son los canales en TDA para ver el Mundial sin delay?

La principal ventaja de la TDA es que la transmisión no depende de plataformas de streaming ni de servidores de internet.

Por ese motivo, la demora suele ser de apenas unos segundos respecto de lo que ocurre en el estadio, muy inferior a la que presentan muchas aplicaciones.

En Argentina, los partidos del Mundial pueden seguirse de manera gratuita a través de: