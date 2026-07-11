El futbolista de nacionalidad marroquí Achraf Hakimi se ha convertido en el máximo exponente del debate sobre la doble nacionalidad en el fútbol. El caso de este talentoso lateral derecho nacido en Madrid ha cobrado una fuerza sin precedentes, visibilizando a muchos jugadores europeos que deciden representar al país de origen de sus padres.

Su histórica elección con los Leones del Atlas marcó un antes y un después, reflejando un complejo cruce de caminos entre la identidad cultural, las raíces familiares y el encaje definitivo dentro de un vestuario profesional de alto rendimiento.

Achraf Hakimi, futbolista de Marruecos: “No me sentí cómodo en España” Reuters

Hakimi confesó que no se sintió cómodo jugando para España

A pesar de haber nacido en Getafe y haberse formado en la prestigiosa cantera del Real Madrid, el lateral derecho sintió que su destino estaba lejos de la Roja. Tras pasar unos días de prueba en las categorías inferiores de la selección española en Las Rozas, el jugador tomó una decisión trascendental.

Según explicó en una aparición en el podcast The Bridge, Hakimi confesó abiertamente sobre aquella experiencia: “No me sentí cómodo en España”. El futbolista percibió que el entorno de concentración no reflejaba la cultura árabe ni las costumbres con las que se había criado diariamente en su hogar.

Hakimi dejó de lado España para jugar en Marruecos, el país de sus raíces

Para el actual futbolista del PSG, la familia y el bienestar emocional fueron factores determinantes al elegir su futuro internacional. En sus propias declaraciones, el defensor explicó con total claridad los motivos que lo impulsaron a cambiar de rumbo: “Más cómodo para seguir mi carrera y por mis padres era escoger a Marruecos”.

Achraf Hakimi, futbolista de Marruecos: “No me sentí cómodo en España” RealMadrid.com

Esta elección no solo cumplió un deseo personal de honrar sus raíces, sino que también le otorgó la estabilidad necesaria para consolidarse como uno de los mejores laterales del mundo.

El éxodo de talento joven hacia Marruecos

El caso de Achraf no es un hecho aislado, sino la punta de lanza de un fenómeno deportivo que impacta directamente en el fútbol base español. Conforme a los datos analizados por el diario El Debate, existe una lista considerable de jugadores nacidos en territorio español que finalmente optan por vestir la camiseta del país magrebí. Los principales motivos de esta creciente tendencia incluyen: