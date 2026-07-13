El emocionante partido de semifinales del Mundial 2026 se disputará el miércoles, 15 de julio, a las 16:00 (hora Argentina). Este encuentro enfrentará a dos potencias del fútbol: Argentina e Inglaterra, reavivando una de las rivalidades más apasionantes de la historia del fútbol mundial, recordando momentos como el icónico gol de Diego Maradona en México 1986.

Ambos equipos llegan a esta instancia tras haber superado pruebas desafiantes en los cuartos de final. Inglaterra se impuso a Noruega 2-1, un equipo que sorprendió al eliminar a Brasil en la fase anterior. Por su parte, la Albiceleste logró una victoria ajustada de 3-2 frente a Suiza, tras haber disputado su segunda prórroga en el torneo.

La trayectoria de Inglaterra

Esta será la cuarta vez que los Tres Leones jueguen en semifinales de un Mundial, con el sueño de alcanzar su segunda final desde que lograron su primer y único título en 1966, como anfitriones del torneo. Bajo la dirección de Thomas Tuchel, Inglaterra se presenta como uno de los equipos invictos del campeonato. Hasta el momento, el equipo ha conseguido cuatro victorias y un empate, destacando sus triunfos sobre rivales como Croacia y México.

La victoria ante Noruega en cuartos de final marca la continuidad de una racha de cuatro victorias consecutivas, la primera vez que logran este hito desde el Mundial del ‘66.

El camino de Argentina

La Albiceleste, que ha llegado a semifinales por sexta vez, busca defender su título tras consagrarse campeones en Qatar 2022. En este Mundial, Argentina ha mantenido un desempeño perfecto, ganando todos sus partidos y demostrando un ataque letal, con un notable récord de 12 partidos consecutivos anotando dos o más goles en torneos mundiales.

Entrenados por Lionel Scaloni, Argentina ha tenido un camino exitoso, con victorias sobre Argelia, Austria y Jordania en la fase de grupos, seguido de dos intensos encuentros en eliminación directa contra Cabo Verde y Egipto, ambas con resultados de 3-2.

Enfrentamientos históricos

Esta semifinal marcará otro capítulo en la intensa historia entre Inglaterra y Argentina, que ya cuentan con 15 encuentros disputados, tanto en partidos amistosos como en competiciones oficiales. Este será el sexto enfrentamiento en Copas del Mundo, cargado de expectativas y momentos inolvidables.

Resultados de Inglaterra en el Mundial

Fase de Grupos: Inglaterra 4 vs Croacia 2 (17 de junio)

Fase de Grupos: Inglaterra 0 vs Ghana 0 (23 de junio)

Fase de Grupos: Panamá 0 vs Inglaterra 2 (27 de junio)

Dieciseisavos de Final: Inglaterra 2 vs RD Congo 1 (1 de julio)

Octavos de Final: México 2 vs Inglaterra 3 (5 de julio)

Cuartos de Final: Noruega 1 vs Inglaterra 2 (11 de julio)

Resultados de Argentina en el Mundial

Fase de Grupos: Argentina 3 vs Argelia 0 (16 de junio)

Fase de Grupos: Argentina 2 vs Austria 0 (22 de junio)

Fase de Grupos: Jordania 1 vs Argentina 3 (27 de junio)

Dieciseisavos de Final: Argentina 3 vs Cabo Verde 2 (3 de julio)

Octavos de Final: Argentina 3 vs Egipto 2 (7 de julio)

Cuartos de Final: Argentina 3 vs Suiza 1 (11 de julio)

Horarios según país

Argentina: 16:00 horas

Colombia y Perú: 14:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas