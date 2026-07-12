El próximo miércoles 15 de julio, a las 16:00 (hora Argentina), se enfrentarán en semifinales Argentina e Inglaterra, un partido que promete ser un nuevo episodio de una de las rivalidades más oscuras y emocionantes de la historia de la Copa del Mundo.

Ambos equipos llegan con un buen desempeño tras sus respectivas victorias en los cuartos de final. Inglaterra, que combatió con gran eficacia, se impuso 2-1 a Noruega, una selección que sorprendió al eliminar a Brasil en instancias anteriores. Por su parte, Argentina logró un espectacular 3-2 contra Suiza, después de haber jugado su segunda prórroga del torneo.

Así llega Inglaterra

Inglaterra, bajo la dirección de Thomas Tuchel, se encuentra en su cuarta semifinal mundialista con la meta de alcanzar una nueva final y conquistar su segundo título, 60 años después de haberlo logrado en 1966. Los Tres Leones han mantenido un desempeño invicto en este Mundial, superando la fase de grupos con resultados destacados, incluidos triunfos contra Croacia (4-2) y Panamá (2-0). Con un total de cuatro victorias y un empate, Inglaterra ha logrado vencer a la República Democrática del Congo y al anfitrión México para llegar a esta instancia crucial.

Es importante mencionar que tras eliminar a Noruega, Inglaterra encadena cuatro victorias seguidas en la Copa del Mundo, una marca que no lograban desde su triunfo en 1966, cuando se coronaron campeones.

Así llega Argentina

Argentina, en busca de su cuarto título, alcanzará por sexta vez la fase de semifinales y lo hace defendiendo su corona tras haber vencido a Francia en la final de Qatar 2022. La actuación de la Albiceleste ha sido impecable, con un recorrido sin derrotas hasta ahora: arrasó 3-0 a Argelia, 2-0 a Austria y 3-1 a Jordania en la fase de grupos, así como logró sendas victorias ante Cabo Verde (3-2) y Egipto (3-2) en eliminatorias.

Bajo la dirección de Lionel Scaloni, Argentina ostenta un impresionante récord de 12 juegos consecutivos anotando dos o más goles en Mundiales, superando así el registro que pertenecía a Uruguay desde 1954.

Historial Inglaterra vs Argentina

Este partido será el número 16 entre ambas selecciones, sumando encuentros amistosos y oficiales. En Copas del Mundo, será la sexta ocasión que se crucen, lo que promete añadir otro capítulo emocionante a una historia llena de partidos inolvidables.

Resultados de Inglaterra en el Mundial

Fase de Grupos: Inglaterra 4 vs Croacia 2 (17 de junio)

Fase de Grupos: Inglaterra 0 vs Ghana 0 (23 de junio)

Fase de Grupos: Panamá 0 vs Inglaterra 2 (27 de junio)

Dieciseisavos de Final: Inglaterra 2 vs RD Congo 1 (1 de julio)

Octavos de Final: México 2 vs Inglaterra 3 (5 de julio)

Cuartos de Final: Noruega 1 vs Inglaterra 2 (11 de julio)

Resultados de Argentina en el Mundial

Fase de Grupos: Argentina 3 vs Argelia 0 (16 de junio)

Fase de Grupos: Argentina 2 vs Austria 0 (22 de junio)

Fase de Grupos: Jordania 1 vs Argentina 3 (27 de junio)

Dieciseisavos de Final: Argentina 3 vs Cabo Verde 2 (3 de julio)

Octavos de Final: Argentina 3 vs Egipto 2 (7 de julio)

Cuartos de Final: Argentina 3 vs Suiza 1 (11 de julio)

Horario por país

Argentina: 16:00 horas

Colombia y Perú: 14:00 horas

Honduras, El Salvador, México y Nicaragua: 13:00 horas

Venezuela y Chile: 15:00 horas