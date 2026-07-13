El equipo dirigido por Lionel Scaloni sigue a paso firme en la Copa del Mundo 2026 donde ya cosechó 6 victorias consecutivas. Aunque todavía no enfrentó a ninguna potencia y el rendimiento del conjunto nacional todavía no cnvence, esta vez le tocará una parada compleja e histórica contra un clásico rival, Inglaterra .

La Selección argentina tendrá apenas 4 días de descanso, ya que el próximo partido se jugará este miércoles 15 de julio. De esta forma, con algunos jugadores con grandes rendimientos como Lionel Messi o Julián Álvarez ya recuperado tras su golazo a Suiza, lel conjunto nacional se enfrentará en semifinales a una potencia que lo dejó afuera en grupos en la famosa eliminación de Corea-Japón hace 24 años .

¿Cuándo y a qué hora vuelve a jugar Argentina en el mundial?

Tras un paso con dudas frente a Suiza donde el equipo europeo quedó con un hombre menos luego de empatar el partido, el conjunto de Scaloni recién logró hacer diferencia sobre el final del tiempo suplementario. Álvarez marcó el gol que le dio el triunfo definitivo y Lautaro Martínez logró cerrar el 3 a 1 final.

De esta forma, Argentinas se enfrentará a Inglaterra por seminifales el próximo miércoles 15 de julio a las 16:00 horas (horario de Argentina). Este será el último partido que se juegue durante la jornada laboral, ya que el partido por el tercer puesto y la final tendrán lugar el fin de semana, el sábado y domingo respectivamente.

AFA

¿Dónde ver el partido de Argentina contra Austria?

La segunda presentación del conjunto de Messi y Scaloni se podrá ver por las tres principales operadores de TV nacional en cuatro canales diferentes. Sin embargo, solo habrá una única transmisión por canales de aire, es decir totalmente gratuita para quienes no paguen ningún servicio.

Las opciones para ver a la Scaloneta

Canal Cablevisión / Flow Telecentro DirecTV Telefe Canal 10 (Analógico) / 12 (Digital/HD) Canal 11 (Digital) / 1012 (HD) Canal 123 (SD) / 1123 (HD) TyC Sports Canal 22 (SD) / 101 (HD) Canal 106 (SD) / 1018 (HD) Canal 629 (SD) / 1629 (HD) TV Pública Canal 11 (Digital/HD) Canal 8 (Digital) / 1007 (HD) Canal 121 (SD) / 1121 (HD) DSports Canal 109 y 110 (Señales incorporadas por el Mundial) No disponible en su grilla tradicional

* Canal 610 (SD) / 1610 (HD)

Un descanso prolongado que le da alivio a Scaloni

Como en cada cita mundialista, una de las principales preocupaciones son los jugadores lesionados y en este caso, la selección Argentina acarrea un desgaste que le trajo algunas complicaciones a sus jugadores. Sin embargo, este trajín todavía no implica lesiones graves, sino todo lo contrario, ya que algunos jugadores como Julián o el Dibu Martínez mostraron su mejor versión en estos últimos encuentros.

Selección argentina

Suspendidos y en riesgo de no jugar la final : ninguno. El reglamento de la FIFA anuló todas las tarjetas acumuladas tras los cuartos de final. Nadie se pierde una hipotética final por acumulación.

Jugadores lesionados:

Lionel Messi : Sufrió un corte en el ojo ante Suiza, pero jugará sin problemas. Cristian “Cuti” Romero : terminó al límite desde lo físico pero los estudios descartaron una lesión. Leandro Paredes : reemplazado por desgaste físico. Nicolás González : es la única duda menor por una leve torcedura de tobillo.



Jugadores lesionados o en duda de Inglaterra