Las cáscaras de limón con romero se convirtieron en una de las mezclas caseras más populares por su aroma fresco y por los distintos usos que muchas personas le atribuyen dentro del hogar.

Aunque suele asociarse con beneficios para el bienestar, la principal explicación está en los compuestos naturales que liberan ambos ingredientes al hervirse y que permiten obtener grandes resultados en materia de limpieza y cuidado de la vivienda.

Hervir cáscaras de limón con romero: por qué cada vez más personas lo hacen

Cuando las cáscaras de limón y el romero entran en contacto con el agua caliente, liberan aceites esenciales que aportan un intenso aroma cítrico y herbal.

Calentar cáscara de limón y romero: la mezcla que aporta un aroma cítrico al hogar. (Foto: Archivo)

Esa combinación genera una sensación de frescura que muchas personas utilizan para perfumar los ambientes de forma natural.

¿Para qué se usa la mezcla de cáscara de limón con romero?

Perfumar la casa después de cocinar.

Disminuir los olores fuertes.

Generar una sensación de limpieza y frescura.

Acompañar momentos de relajación con una infusión suave.

Cómo preparar la mezcla de limón y romero sin que quede amarga

Solo se necesitan agua, varias tiras de cáscara de limón y una o dos ramas de romero.

La preparación consiste en llevar el agua a ebullición y luego bajar el fuego para que los aromas se desprendan lentamente.

Si se va a beber, conviene evitar hervir demasiado tiempo la cáscara para que la parte blanca del limón no aporte un sabor amargo.

Qué precauciones hay que tener antes de tomar esta infusión

Aunque muchas personas la consumen después de las comidas, esta preparación no reemplaza tratamientos médicos ni tiene propiedades curativas comprobadas.

Además, el romero puede no ser recomendable en algunas situaciones, especialmente si se toman ciertos medicamentos o durante el embarazo.